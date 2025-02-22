川普廢堵車費 史島居民憂車龍再現

川普政府近期透過聯邦運輸部撤銷曼哈頓堵車費政策，讓史泰登島居民擔憂此舉是否又會讓通勤重回壅堵惡夢。(記者馬璿╱攝影)

川普政府近期透過聯邦運輸部撤銷曼哈頓堵車費 政策，讓該計畫再次陷入搖擺不定的境地；但對於日常通行大量仰賴開車的史泰登島居民，以及部分搭乘公車的乘客，雖對堵車費帶來的經濟負擔不滿，但由於通勤時間縮短有感，此舉反而讓他們擔憂，是否又會讓通勤重回壅堵惡夢。

在堵車費實施之際，史島民選官員便高聲反對並透過法律途徑試圖推翻，表示島民一直以來都沒有完善地鐵系統，只能透過開車通行，該政策對該區居民造成嚴重經濟負擔。其中，國會眾議員瑪麗奧瑪麗奧(Nicole Malliotakis)更指出，這筆費用是在懲罰史島的選民，史島區長佛塞拉(Vito Fossella)與前市議員博雷利(Joe Borelli)也曾呼籲免除史島居民該筆費用及提起訴訟方式意圖阻止。

然而，自堵車費實施後，史島的通勤狀況也呈改善趨勢，且因公車通行速度變快，大都會運輸署(MTA )官員甚至提出增加公車班次的想法。根據MTA數據指出，每天搭乘渡輪或是公車進入曼哈頓60街以下的史島居民共有2萬3000多名，每天駕車進入的居民則有6700名。

來自特雷山(Todt Hill)每日需通勤去曼哈頓的拉皮諾(Lynne Rapino)則表示，她與先生原先都反對堵車費實施，但自從通勤時間大幅縮短後都對此改觀。另一名搭乘SIM32號公車通勤的乘客哥爾尼(Anna Gorny)則表示，雖然她的公車比預定時間提前9分鐘，但認為還需要更長時間才能看到堵車費的長期影響。

華裔史島居民林先生指出，由於史島不如其他區有完善大眾運輸系統，若是乘坐公車便要花費來回14元車費，駕車人士光是經過維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)便要被徵收每月超過500元的通行費。雖認為堵車費對當地居民不公平，但他近日開車去曼哈頓中城時，明顯感覺到壅堵情況減緩，對於長期卡在車龍裡的人而言是福音，令他支持堵車費繼續實施。