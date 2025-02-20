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川普兌現競選承諾叫停堵車費 華人社區及團體支持

記者劉梓祁／紐約報導
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川普欲叫停堵車費，華人社區及團體支持。(記者許君達／攝影)
川普欲叫停堵車費，華人社區及團體支持。(記者許君達／攝影)

總統川普(Donald Trump)19日宣布將撤銷聯邦對紐約市實施堵車費計畫的批准，以兌現其競選期間的承諾；根據聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)致州長霍楚(Kathy Hochul)的信件，聯邦將與州府協商「有序停止收費作業」。

杜菲在信中指出，全國首創的曼哈頓堵車費計畫，對中下階層車主造成額外負擔，且收取的費用主要用於大眾運輸升級，而非直接改善道路設施，此外，該計畫的徵收範圍，還超出聯邦立法所核定的計畫範圍。信中並未明確說明停止堵車費的具體日期。

川普欲叫停堵車費，華人社區及團體支持。(記者劉梓祁／攝影)
川普欲叫停堵車費，華人社區及團體支持。(記者劉梓祁／攝影)

針對這一決策，華人社區及部分民間團體表達支持。「華埠與小義大利無壅堵稅聯盟」成員于金山說，「這是個好消息，不增加人民負擔本就是政府的職責。堵車費其實變相加稅，且針對特定地區及族群，既不平等也不公正，更顯歧視。」

同為曼哈頓華埠民主黨區領袖的于金山還說，此舉對州長而言無疑是一大打擊，而對民眾則是一次重大勝利，但希望希望霍楚能避免法律對抗，以免勞民傷財。目前，負責徵收堵車費的大都會運輸署(MTA)已向聯邦提告。

霍楚則在聲明中指，堵車費的效果顯而易見，將維護這一重要計畫。她說，「我們是一個法治國家，不是由國王統治。」

「紐約人反堵車費」(NYACPT)組織發起人李翠珊(Susan Lee)則表示，聯邦政府此舉明確認可了NYACPT提出的訴求，終止了具有倒退性與損害性影響的徵收措施。該組織由來自紐約市各區居民及商家聯合組成，並已發起訴訟，要求聯邦公路管理局(FHWA)重新評估堵車費對社區及商業活動的實際影響。

紐約中華公所(CCBA)主席朱超然對川普「遵守承諾」的行為表示認同。他認為，儘管城市機構需要額外收入，但不應以增加民眾的負擔為代價。他和一眾華埠代表曾極力反對，表示堵車費將令遊人流失，並使商家營收受損。

粵菜餐館「明旺食堂」負責人表示，堵車費自1月初實施以來，到店堂食的客人已減少50%，且外賣訂單也有顯著下滑，因此對川普的做法表示歡迎。

華埠市議員馬泰(Chris Marte)則指，「目前局勢發展迅速，我將在獲悉更多信息後，持續向社區更新情況。我的工薪階層選民正是這場政治秀中受影響最大的一群人。」

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