我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨減支 擬砍白卡數十億元醫療經費

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

亞當斯與川普交換條件？律師、霍曼否認

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞當斯(右)的刑事辯護律師稱，亞當斯從未交換任何條件以求撤罪，「邊境沙皇」霍曼(左)也稱存在交換條件的說法為「荒謬」。(取自市長辦公室)
亞當斯(右)的刑事辯護律師稱，亞當斯從未交換任何條件以求撤罪，「邊境沙皇」霍曼(左)也稱存在交換條件的說法為「荒謬」。(取自市長辦公室)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)被傳涉嫌為獲撤罪而配合川普政府打擊移民一事，已造成四名副市長、多名曼哈頓聯邦檢察官相繼辭職；亞當斯的刑事辯護律師18日致信檢察官稱，亞當斯從未交換任何條件以求撤罪；「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)也稱，存在交換條件的說法為「荒謬」。

約一周前，司法部(DOJ)代理副部長博夫(Emil Bove)下令，要求曼哈頓檢方放棄對亞當斯提出五項指控，理由是亞當斯在協助川普政府執行移民政策時受到一定限制，且案件撤銷後仍可日後重提。

兩天後，曼哈頓代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)辭職，並致信司法部長邦迪(Pam Bondi)稱，1月31日與亞當斯的律師及司法部官員在華府會面時，其律師「表示只有撤銷起訴，亞當斯才能協助執法部門」；薩松認為，這一做法足以構成通常被視作賄賂的交換條件(quid pro quo)。

亞當斯的首席律師斯派洛(Alex Spiro)18日致信南區聯邦法院法官何戴爾(Dale Ho，音譯)，表示薩松對於1月31日三方會面的討論內容「描述並不準確」，並堅稱亞當斯團隊從未「向任何部門提供任何交換條件來撤銷此案」。

信中，斯派洛聲稱博夫邀請亞當斯出席會議，以討論此案可能如何影響市長的工作能力、以及是否涉及將司法作為「政治化的武器」；斯派洛也將矛頭指向負責起訴亞當斯的時任檢察官威廉姆斯(Damian Williams)，稱其起訴動機不純。

川普任命的邊境沙皇霍曼，在16日接受CNN訪問時也表示，亞當斯與川普政府間存在利益交換的指控是「荒謬」的。13日，在亞當斯與霍曼的閉門會議後，亞當斯同意讓聯邦移民及海關執法局(ICE)官員在紐約市的雷克島監獄(Rikers Island)內執法。

何戴爾要求亞當斯與司法部雙方在19日出庭闡述撤案理由，並敦促亞當斯簽署聲明，證實此次撤案「不影響法定權力」(without prejudice)，以便在11月的市長選舉後重啟此案。

亞當斯 司法部 川普

上一則

援外資金遭斷 中國人權機構陷困境 H-1B員工：只能坐等天塌

下一則

貪汙撤案風暴擴大 紐約州長霍楚擬將亞當斯免職
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪
紐約4副市長請辭 華社：可視為重整契機

紐約4副市長請辭 華社：可視為重整契機
200人紐約下城抗議 籲霍楚罷免亞當斯

200人紐約下城抗議 籲霍楚罷免亞當斯
不滿市長亞當斯靠攏川普換撤罪 紐約4副市長請辭

不滿市長亞當斯靠攏川普換撤罪 紐約4副市長請辭

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光