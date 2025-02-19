亞當斯與川普交換條件？律師、霍曼否認

亞當斯(右)的刑事辯護律師稱，亞當斯從未交換任何條件以求撤罪，「邊境沙皇」霍曼(左)也稱存在交換條件的說法為「荒謬」。(取自市長辦公室)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)被傳涉嫌為獲撤罪而配合川普 政府打擊移民一事，已造成四名副市長、多名曼哈頓聯邦檢察官相繼辭職；亞當斯的刑事辯護律師18日致信檢察官稱，亞當斯從未交換任何條件以求撤罪；「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)也稱，存在交換條件的說法為「荒謬」。

約一周前，司法部 (DOJ)代理副部長博夫(Emil Bove)下令，要求曼哈頓檢方放棄對亞當斯提出五項指控，理由是亞當斯在協助川普政府執行移民政策時受到一定限制，且案件撤銷後仍可日後重提。

兩天後，曼哈頓代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)辭職，並致信司法部長邦迪(Pam Bondi)稱，1月31日與亞當斯的律師及司法部官員在華府會面時，其律師「表示只有撤銷起訴，亞當斯才能協助執法部門」；薩松認為，這一做法足以構成通常被視作賄賂的交換條件(quid pro quo)。

亞當斯的首席律師斯派洛(Alex Spiro)18日致信南區聯邦法院法官何戴爾(Dale Ho，音譯)，表示薩松對於1月31日三方會面的討論內容「描述並不準確」，並堅稱亞當斯團隊從未「向任何部門提供任何交換條件來撤銷此案」。

信中，斯派洛聲稱博夫邀請亞當斯出席會議，以討論此案可能如何影響市長的工作能力、以及是否涉及將司法作為「政治化的武器」；斯派洛也將矛頭指向負責起訴亞當斯的時任檢察官威廉姆斯(Damian Williams)，稱其起訴動機不純。

川普任命的邊境沙皇霍曼，在16日接受CNN訪問時也表示，亞當斯與川普政府間存在利益交換的指控是「荒謬」的。13日，在亞當斯與霍曼的閉門會議後，亞當斯同意讓聯邦移民及海關執法局(ICE)官員在紐約市的雷克島監獄(Rikers Island)內執法。

何戴爾要求亞當斯與司法部雙方在19日出庭闡述撤案理由，並敦促亞當斯簽署聲明，證實此次撤案「不影響法定權力」(without prejudice)，以便在11月的市長選舉後重啟此案。