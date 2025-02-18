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不滿市長亞當斯靠攏川普換撤罪 紐約4副市長請辭

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市第一副市長斯普林格(左)與其他三位副市長，因不滿紐約市長亞當斯配合川普總統抓捕移民以換取撤銷起訴，集體請辭。（記者顏嘉瑩／攝影）
紐約市第一副市長斯普林格(左)與其他三位副市長，因不滿紐約市長亞當斯配合川普總統抓捕移民以換取撤銷起訴，集體請辭。（記者顏嘉瑩／攝影）

四名紐約市副市長因不滿市長亞當斯(Eric Adams)配合川普總統打擊移民以換取撤罪的做法，在近日均表達辭職意向。由於四人共同承擔紐約市府的絕大部分行政工作，離職後將造成市府內致命的管理層空缺。

根據多名消息人士指稱，這四名副市長包括紐約市第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)、負責統籌運行的副市長喬西(Meera Joshi)、負責統籌醫院的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)、及公共安全副市長帕克(Chauncey Parker)。斯普林格去年10月才被亞當斯任命出任第一副市長，任期不到半年。

另一名知情人士表示，四名副市長愈來愈覺得他們不僅是在為一個被起訴的市長工作，更是為一個將自身利益放於紐約市民利益之上的市長工作，「他們認為這樣的立場是站不住腳的(Untenable)」，並將於近日離職。

此前，因聯邦司法部出面要求曼哈頓檢方撤銷對亞當斯提出的五項起訴，已有包括曼哈頓代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)在內的多名前紐約南區聯邦檢察官紛紛辭職；薩松在辭職信中表示，亞當斯律師曾提出她認為不道德的「交換條件」以換取撤銷指控。同時，Daily News報導，負責溝通的副市長列維(Fabien Levy)也有意離開亞當斯政府。司法部已著手撤銷對亞當斯起訴的程序。

斯普林格與喬西已向市府員工寄發了辭職聲明，喬西在信中寫到「擔任副市長是我們一生中最大的榮幸，但由於過去幾周發生的特殊事件，以及我們對紐約市民及家人的承諾，我們做出了辭去職務的艱難決定」。

NBC報導，亞當斯在16日與至少三位有意離職的副市長舉行了線上會議，會議重點是說服這些官員暫緩離職決定、並推遲公布離職計畫；亞當斯希望，三名副市長至少能留任至3月。在聲明中，亞當斯表示，有意辭職的副市長們將暫時留任，以確保職務順利交接；「我對他們的離開感到失望，但鑑於當前的挑戰，我理解他們的決定，並祝願他們未來一切順利」。

紐約公共安全副市長帕克(中)。 (取自市長辦公室)
紐約公共安全副市長帕克(中)。 (取自市長辦公室)
負責統籌醫院的紐約副市長伊索姆(中)。(路透)
負責統籌醫院的紐約副市長伊索姆(中)。(路透)
負責統籌運行的紐約副市長喬西(左三)。(本報資料照片)
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亞當斯 紐約市 司法部

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