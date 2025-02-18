紐約4副市長請辭 華社：可視為重整契機

四名副市長不滿亞當斯謀私利，已公開發表離職決定；多名民代表示，亞當斯引發的離職潮已經威脅到市府運作能力，並呼籲其辭職。(市長辦公室提供)

因紐約市長亞當斯 (Eric Adams)以配合川普政府的移民政策為籌碼，換得司法部(DOJ)出面撤銷貪汙指控；17日，四名副市長不滿其做法，已公開發表離職決定。多名民代表示，亞當斯引發的離職潮已經威脅到市府運作能力，並呼籲其辭職；部分華社人士卻認為，辭職潮對於華埠 及對亞當斯，或許都是一個好的契機。

包括第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)、負責統籌運行的副市長喬西(Meera Joshi)、負責統籌醫院的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)、及公共安全副市長帕克(Chauncey Parker)在內的四名官員已表示將辭職。亞當斯在一份聲明中說，雖對副市長們的離開感到失望，但也理解他們的決定；而有意辭職的副市長們也將暫時留任，以確保職務順利交接。

市長參選人、市主計長蘭德(Brad Lander)在致亞當斯的一封公開信中表示，此波辭職潮將在市府高層「造成前所未有的領導層真空，並對市府提供基本服務的能力造成嚴重破壞」；蘭德在信中要求亞當斯辦公室「立即制訂詳細的應急計畫」，於21日(周五)前確認人員變動名單及時間表。

同日，市議長歐德思(Adrienne Adams)也發表聲明稱，四名副市長的辭呈顯示，「亞當斯顯然已經失去大眾的信心與信任」。歐德思也呼籲亞當斯辭職，「由他繼續擔任市長，政府無法有效施政」。

而華社人士卻認為，部分副市長的離開或許是華埠能重整旗鼓的契機。現正參選民主黨65B區領袖的「大華埠民權聯盟」理事王鏑表示，對四名副市長辭職一事感情複雜；「斯普林格跟非營利機構官商勾結，拒絕在華埠的開發方案。華埠搞到今時今日，都是她一手造成的」。此外，王鏑稱，遲遲拒絕開放柏路(Park Row)、在華埠興建遊民所，也是這名副市長所為，「她走的還不夠早」。

東華協會主席于金山也指出，副市長的離開為亞當斯提供了一個重整市府的機會，「他的領導層早就不穩了」。于金山認為，亞當斯向來是民主黨內偏保守的人士，「他從一開始就對非法移民 進入不滿，一直批評拜登政府的行為，所以他配合川普打擊移民，我絲毫不驚訝」；同時，于金山並不擔心市府領導層真空，「與他們(副市長)共事的人對他們的事務非常清楚，亞當斯可以重新提拔一批沒有二心的高層」。

不過，在社群媒體小紅書，已有在美就讀法學院的學生表示對於川普政府一系列無視司法公正的行為感到失望；在一則名為「全美法學生退學吧」的帖子下，有評論稱，「最可怕的是亞當斯案，那才是赤裸裸的腐敗，是交換條件(quid pro quo)」。