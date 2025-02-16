多名檢察官辭職抗命後 檢方提動議撤銷亞當斯貪腐指控

亞當斯(左)1月9日在州府參加州情咨文，右為參議會多數黨領袖史都華．考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)。(取自市長辦公室)

多名聯邦檢察官請辭抗命之後，曼哈頓 聯邦檢察官近期終於妥協，提交動議撤銷對市長亞當斯 (Eric Adams)的貪腐指控，理由包括「持續訴訟將影響市政治理」及「可能影響選舉」，不過動議還需獲得聯邦法官的批准。

檢方14日在法庭公開文件中表示，「司法部 代理副部長依據部長授權，決定撤銷指控，認為此舉必要且適當，並已指示執行，基於本案獨特的事實與情況」。該動議由司法部刑事司廉政處(Public Integrity Section，簡稱PIS)資深檢察官、刑事司代理主管與司法部代理副部長聯合簽署。

文件指出，撤案原因包括「可能引發不當觀感」及「影響2025年紐約市選舉的風險」，強調持續訴訟將影響亞當斯的市政治理能力。但該動議並不是亞當斯貪腐案終點，最終決定仍需聯邦法官批准才能生效。

代理副部長博夫(Emil Bove)日前下令，要求曼哈頓檢方放棄對亞當斯提出的五項指控，理由是亞當斯「受限」於協助川普政府執行移民政策，且案件撤銷後仍可日後重提。此舉引發司法部內部強烈反彈，曼哈頓代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)率先辭職，以示抗議。

薩松在辭職信中指控，亞當斯律師曾提出「交換條件」以換取撤銷指控，博夫及亞當斯律師皆否認此說法。隨後曼哈頓檢方負責亞當斯案的檢察官被強制休假並接受調查，案件監督權也由司法部接手。

薩松的辭職成為了一大波檢察官辭職潮的導火索，紐約南區檢察官斯考滕(Hagan Scotten)也於14日請辭，並在信中力挺薩松，批評川普政府的決定。七名前紐約南區聯邦檢察官也發表聯合聲明支持薩松，批評司法部的調查「嚴重違背司法傳統」。

亞當斯目前同時面臨眾多民代籲其下台的呼聲，參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)15日向「紐約郵報」表示，「可能是時候讓他下台了。我們花了太多時間關注市長的困境，導致軍心渙散。我們還有許多工作要做，特別是在預算談判期間。」