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E-ZPass詐騙猖獗 誆稱欠費誘點網址

記者許君達╱紐約報導
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詐騙短信聲稱民眾的E-ZPass有欠費未繳，還威脅若不及時點擊鏈接繳費，將可能被罰以更高的金額。圖中詐騙短信號碼所示的國際區號來自菲律賓。(讀者提供)
詐騙短信聲稱民眾的E-ZPass有欠費未繳，還威脅若不及時點擊鏈接繳費，將可能被罰以更高的金額。圖中詐騙短信號碼所示的國際區號來自菲律賓。(讀者提供)

根據社群平台和紐約居民的投訴，一種以聲稱用戶E-ZPass欠費引誘受害者點擊釣魚鏈接的詐騙方式，正在華人社區內廣泛流傳；根據報導，這種騙術似乎是曼哈頓開徵堵車費後開始盛行，主要針對居住紐約和新澤西等地的人；紐約州E-ZPass官方網站已發布消費者提示，建議收到這類短信的用戶不要點擊騙子給出的網址，並向聯邦調查局(FBI)通報。

據小紅書用戶「Sunny楊汽車評道」發布的信息，這種騙術並不複雜，騙子發送短信，稱受害者的E-ZPass系統欠費，然後要求受害者點擊下方給出的不明網址，一旦受害者在網站輸入自己的E-ZPass帳號、銀行帳戶或信用卡信息，個人財務數據便會落入騙子手中。

他建議民眾收到這種詐騙短信後直接刪除，不要回覆更不要點擊鏈接；如果已經上當，要立刻更改E-ZPass密碼、檢查銀行帳戶並使用信用監控服務。他經自己的一番搜查也發現，發送者的號碼顯示來自菲律賓。

據本報讀者鄭女士與陳女士提供的詐騙短信截圖，騙子的號碼同樣冠以菲律賓的國際區號+63，而本報記者在使用Google查詢時，只要輸入關鍵詞「international area code」(國際區號)，搜索欄下方彈出的聯想選項排名第一的便是「國際區號63」，說明近期曾有過大量用戶搜索過該國際區號，可見這種詐騙絕非個案。

陳女士表示，自己沒有車，因此收到信息後一看便知是詐騙，即使這樣她仍經常收到類似信息，可見騙子更像是在搞無差別的信息轟炸、而非精準鎖定目標；她還透露，在自己的朋友圈中，住在哈德遜河兩岸紐約市和新澤西市的朋友也收過相同信息，但一位住在距紐約市較遠的新州鄉村地帶的朋友，則沒有收過。

紐約州E-ZPass官網在首頁上發布了欺詐警示，稱該機構最近收到投訴，稱有人利用曼哈頓堵車費的由頭，冒充「紐約收費服務」(NY Toll Service)的名義詐騙，並強調E-ZPass當局絕不會詢問客戶的出生日期、社安號或其他個人身分信息。E-ZPass提示用戶，合法的E-ZPass官方網址僅有EZPassNY.com和TollsByMailNY.com，其他網址均不要隨意訪問，如果需要向FBI投訴，可訪問www.ic3.gov。

E-ZPass 堵車費 紐約市

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