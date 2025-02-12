面臨新洗錢指控 孫雯、胡驍提3動議

孫雯(右一)和胡驍(右二)案再次開庭，兩人面對新的洗錢指控。(本報檔案照)

遭控為中國政府工作的前紐約州 政府官員孫雯(Linda Sun)及其丈夫胡驍(Chris Hu)11日在紐約聯邦東區法院再次出庭。孫雯和胡驍面臨新增的洗錢指控，孫雯案辯方律師還提出三項動議，此案下次開庭時間定於4月23日。

聯邦檢方11日宣布了對孫雯和胡驍的四項洗錢指控，其中包括針對孫雯的一項洗錢陰謀罪和針對其丈夫胡驍的三項洗錢罪和一項洗錢陰謀罪，兩名被告都對新罪名表示不認罪。

孫雯和胡驍的辯護律師11日還向法官科根(Brian Cogan)提出了三項動議，其中一項是要求取消某些非法獲取的電子證據。辯方律師稱，執法部門2022年4月獲得了電子郵件搜查令，並對孫雯的電子郵件進行了搜查，但後來這一部分電子證據卻在聯邦調查局的電腦中被無意刪除了。此後兩年多，無人注意到這部分證據的缺失。2024年5月，當執法部門發現問題後，重新對孫雯的電子郵件進行了搜查。辯方認為，新搜查需要新搜查令，但執法部門沒有申請，因此這次新搜查是非法的；辯方還認為，新搜查的範圍超出了原有的範圍，有隱私方面的問題，因此新電子證據不應採信。

辯方的第二項動議是要求取消某些現場搜查獲得的證據。辯方稱，執法部門對胡驍的酒莊進行搜查時，當時的搜查令存在問題，主要是對酒莊的經營描述有誤差，比如酒莊是何時開始經營的，恐影響案情的正確敘述；此外，搜查令的部分內容只是提到了酒莊的一般情況，而沒有針對胡驍酒莊的具體情況，有失偏頗。辯方因此認為這部分證據也無法作為呈堂證供。

辯方的第三項動議是要求政府部門開放孫雯和胡驍部分被凍結的資產，用於償付律師費。

目前孫雯和胡驍的律師正就這三項動議與檢方和法官協商，法官科根還表示，下次開庭的時間會根據情況做調整。