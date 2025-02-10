川普揚言動用聯邦力量取消曼哈頓堵車費 可能引發法律戰

川普總統計畫透過聯邦交通部迫使紐約州取消曼哈頓堵車費政策，並警告可能扣減聯邦交通資金或重新啟動環境審查程序，以此向州政府施壓。(記者許君達／攝影)

媒體報導，川普 總統計畫透過聯邦交通部，迫使紐約州 取消曼哈頓堵車費 政策，並警告可能扣減聯邦交通資金或重新啟動環境審查程序，以此向紐約州府施壓。他表示，若與州長霍楚(Kathy Hochul)的對話無果，將直接動用聯邦行政力量廢止該措施。

堵車費政策自上月實施，針對進入曼哈頓60街以南的普通車輛每次收取九元，收入主要用於改善公共交通。紐約郵報獨家報導，川普在採訪中，批評這項政策損害經濟，稱其為「破壞性措施」。他表示，交通量減少並非好事，因為人們已經不願再進入曼哈頓，這直接打擊了當地商業。他強調，紐約應優先改善地鐵的安全和清潔，而非依賴堵車費收入。

若川普的計畫實施，將可能影響紐約州截至2026年的360億元聯邦交通資金。他透露，已與州長霍楚(Kathy Hochul)進行至少兩次電話交談，但未公開具體細節。他最後強調，若協商失敗，將「毫不猶豫地」動用聯邦行政力量取消堵車費政策。

堵車費政策的推動始於2019年，由紐約州議會通過立法，並交由大都會運輸署(MTA)負責執行。該政策於2023年獲得聯邦高速公路管理局(FHWA)的環境審查批准，具有堅實的法律基礎。因此，任何聯邦層級的干預行動，都可能引發法律挑戰，並涉及聯邦與州權力平衡的複雜問題。

在與紐約郵報的採訪中，川普還提到，單車道是紐約交通雍堵與行人安全問題的主要原因。電動自行車和機車的增加導致行人傷害案件激增，應移除單車道及街道中央的人行道。川普特別引用「陸瑞英法案」(Priscilla’s Law)，提倡對電動車輛實施註冊和保險規定。他說，這些車輛時速可達20哩，對行人構成重大威脅。

在移民政策方面，川普對紐約市的庇護城政策提出批評，指其妨礙聯邦移民執法，甚至保護犯罪分子。他表示，庇護城只會為罪犯提供庇護，對市民毫無益處。聯邦司法部近期已對芝加哥和伊利諾州提起訴訟，川普稱，紐約可能是下一個目標。