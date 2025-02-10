紐約市迎今冬最強降雪 本周還有

紐約市及三州地區遭遇今冬最大降雪，紐約市東北部地區積雪普遍超過3吋。預計本周內還會有至少兩場降雪天氣過程。(記者許君達／攝影)

紐約市 及三州地區9日凌晨遭遇今年冬季以來的最強降雪，全市多地積雪超過3吋，其中紐約市布朗士、皇后區 東部及長島 納蘇郡降雪量最大。本輪降雪天氣來去匆匆，但氣象預報顯示，本周紐約還將迎來不止一次降雪。

降雪天氣和積雪沒有對交通造成嚴重影響，但令華埠的人氣有所減少。圖為華埠的積雪。(記者許君達／攝影)

國家氣象服務中心(NWS)發布的數據顯示，紐約市本次平均積雪深度超過3吋，是自去年2月13日以來首次出現3吋以上的積雪。根據統計，曼哈頓中央公園的積雪為3.1吋，而雪量較大的區域則多集中在東北部，其中皇后區白石鎮(Whitestone)達4.1吋、高居皇后區各氣象站之首，皇后區北部的拉瓜地亞機場積雪則為3.6吋。而在長島納蘇郡，較受華人歡迎的社區傑瑞柯(Jericho)積雪則達到4.9吋。

根據氣象預報，紐約地區9至10日天氣轉好，最高氣溫將達到華氏36度左右，超過冰點，有利於積雪融化。但從11日午後起，新一輪降雪天氣將來襲，氣溫也會隨之降低，但預計降雪量將不會超過本次，積雪可能不超過1吋。此後，預計還將有一輪冬季風暴系統於14日來襲，但由於氣溫轉暖，降水形式將介於雪和雨之間，夜間及溫度較低的內陸和山區降下的是雪、白天和靠近海邊的地帶則更可能看見雨。

本輪降雪沒有給紐約地區的交通帶來嚴重影響。9日當天，MTA、PATH和新澤西捷運局(NJ Transit)均沒有發布鐵路服務異常通知，但紐約市內原本使用鉸接式車輛的公車線路當日大量改用載客量更小的單機車輛，導致部分車廂內出現異常擁擠狀況。

由於天氣晴好、交通暢通，曼哈頓華埠9日白天的遊客數量仍然不少，但本地居民出門的頻次則明顯下降。主要面向社區服務的華埠「46號美食店」及部分燒味店鋪員工均表示，當日的客流不及往常。