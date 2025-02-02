堵車費議題 霍楚已與川普數次對話 將盡全力說服保留政策

川普有意叫停堵車費，霍楚目前已和其有多次交流，希望說服川普保留政策；圖為皇后區堵車費告示。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)近日表示，已與總統川普 (Donald Trump)就曼哈頓堵車費 計畫一對一會談，川普方面傳達了對收費的不支持，而她將盡全力說服川普保留政策；據悉，兩人下周將針對堵車費進行第四次的談話。

自針對曼哈頓60街以南的堵車費實施近一個月以來，紐約市區車流顯著減少，通勤時間縮短，且大眾運輸使用量提升。然而，川普對該政策在未上台前便持反對態度，盡管尚未採取手段阻止，但外界關切堵車費是否最終會被叫停。

與此同時，霍楚也持續向聯邦層面遊說，希望政策得以延續。霍楚強調，她與川普進行了多次私下討論，但並未透露具體內容，她指出川普及其幕僚對堵車費並不支持，自己則將全力嘗試改變白宮的想法。

霍楚還指，將在下周和川普有「進一步的對話」，「雖然不知道最終結果會如何，但我會奮戰到底」；她還表示，「時間會給出答案，我們將持續努力，爭取對紐約最有利的結果。」

目前，堵車費不僅在安裝收費系統方面耗費逾5億元，大都會運輸署(MTA)也依賴此收費所得，取得高達150億元的營運費用。不過，聯邦政府的態度同樣令各界關注，若州府拒絕協助聯邦方面推動大規模遣返政策，川普可能會以中止聯邦運輸資金作為反制手段。

盡管前景仍不明朗，MTA主席利博(Janno Lieber)在本周的發言中保持樂觀，「就法律層面來看，這項計畫基礎相當穩固。我們也關注新聯邦政府對此議題看法的動態演變，非常高興州長能與總統進行專業而深入的對話。」

交通維權機構「乘客聯盟」(Riders Alliance)則表態，若聯邦政府採取逆轉行動，將不排除採取一切法律手段保護該計畫。