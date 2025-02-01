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紐約市警176人晉升 2華裔榮升巡官 盼傳承亞裔榮耀

記者劉梓祁╱紐約報導
梅忠康(左)和胡家誠(右)榮升巡官，盼以自身努力傳承亞裔榮耀。(記者劉梓祁╱攝影)
梅忠康(左)和胡家誠(右)榮升巡官，盼以自身努力傳承亞裔榮耀。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警1月31日在曼哈頓總局舉辦升職典禮，由局長蒂池(Jessica S. Tisch)向過百位升職警員頒發新職銜；當中，兩位華裔警員榮升巡官(Lieutenant)，並希望繼續以專業和勇敢的精神，在執法中加強與社區間的合作，成為多元社區間的橋樑。

據市警統計，本次升職典禮共有176名制服警員和文職警員獲晉升。隊伍中，梅忠康(Nicholas Mui)和胡家誠(Kenneth Ho)榮升巡官，為當日升職華裔警員中最高級別代表。

目前在市警布碌崙(布魯克林)72分局服務的梅忠康表示，已在警局任職12年，順利晉升對自己而言意義非凡。他說，為了準備升職考試，自己投入大量時間學習，同時還要兼顧兩個年幼孩子的照顧。

典禮中，梅忠康的妻子林潔華也帶孩子到場，共同見證榮耀時刻。梅忠康表示，他最感謝妻子，全因她主動分擔照顧家庭的任務，才讓自己有時間準備考試。他還強調，若非父母和姐姐的支持，自己也「絕難走到今天」。

回憶起2013年加入市警的緣由，梅忠康說道，自己想尋得一個能夠幫助社區並讓家人感到驕傲的職業，便順理成章地加入警隊。盡管來自香港的父母一度希望他成為律師或醫生，但卻沒有左右他的決定，現在也很滿意。

梅忠康雖在紐約出生，但能說流利廣東話。他表示，72分局擁有日落公園等華人聚居區，每當有人需要翻譯時，自己便能挺身而出與其交流。「我還記得剛報到的第一天，局長讓大家起立分享未來的目標，我當時回答(成為)警佐(Sergeant)」，而如今以巡官身分站在這裡，自己也很自豪。

同為二代移民的胡家誠也說，成功晉升是對「一年多學習和準備」的最好回報。他於2006年加入市警，雖然職業道路漫長且充滿艱辛，但持續幫助他人正是推動自己堅持下去的動力。目前，胡家誠在醫療部門(Medical Division)負責行政工作，確保制服警員能在生病時獲得應有的協助，和幫助在執勤時受傷的警員得到救治。

胡家誠說，「這是一份值得驕傲的工作，就像任何其他崇高的職業一樣」。胡家誠和梅忠康都認為，身為亞裔警員不僅代表著個人努力，更肩負著爭取更多機會的使命，希望啟發更多人追求夢想，加入警局服務。

梅忠康(左)妻子林潔華，與孩子共同見證榮耀時刻。(記者劉梓祁╱攝影)
梅忠康(左)妻子林潔華，與孩子共同見證榮耀時刻。(記者劉梓祁╱攝影)

華裔 日落公園 亞裔

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