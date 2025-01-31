考慮叫停曼哈頓堵車費？川普政府尚未決定

有消息指出，川普政府正在考慮叫停曼哈頓堵車費計畫，但此舉幾乎肯定會遭到法律挑戰，可行性存疑，而當局也還未做出任何決定。圖為曼哈頓收費區入口處的攝像頭。(記者許君達／攝影)

根據「紐約時報」的報導，有消息人士透露川普 政府正在考慮叫停曼哈頓 的堵車費 計畫，並和州長霍楚(Kathy Hochul)正在交流中，但目前尚無確切消息，證實聯邦當局已做出此決定。

根據「紐約時報」援引至少兩位消息人士的說法，聯邦運輸部正在討論是否要撤銷拜登政府時期曾對曼哈頓堵車費計畫的授權，以將聯邦為收費計畫開的「綠燈」重新變紅。聯邦當局預計，此舉幾乎肯定會引起紐約方面的法律挑戰，但與易被法庭阻止的總統行政命令相比，撤銷授權的方式更可能對曼哈頓堵車費進行有效扼殺。不過，當局尚未對此做出最後決定。

川普在競選時曾承諾，一上任就叫停曼哈頓的堵車費。川普上任後，反對堵車費的新澤西州長墨菲(Phil Murphy)公開呼籲他履行自己的承諾，而支持堵車費的霍楚據稱也與川普就堵車費問題進行了交流。據知情人士透露，霍楚向川普介紹了堵車費開徵以來取得的效果，而川普則告訴霍楚，他不會立即採取行動，並希望在做出任何決定前，保持溝通。白宮方面沒有證實兩人交流的內容。

不過，曼哈頓收取堵車費是根據紐約州法的要求行事，部分法律專業人士對聯邦能否成功阻止州權的行使存疑。負責執行堵車費徵收的大都會運輸署(MTA)則表示不懼法律戰，MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)在此前受訪時曾表示，MTA經歷過大量的法庭攻防戰，但「我們的勝訴率是100%」。

曼哈頓堵車費於本月初開始實施，針對進入曼哈頓60街以南的車輛徵收每日9元不等的費用，至今該計畫仍飽受爭議；由於此前川普曾公開反對堵車費，如今反對者仍將希望寄託於新政府，以及多項針對堵車費的訴訟，以期終止這項已經生效的法律。

根據紐約大都會運輸署(MTA)，新政策實施首周已初見成效，曼哈頓街道車速提升20%至30%，通往曼哈頓的橋梁及隧道車速更提高30%至40%；另外，進入曼哈頓60街以下地區的車輛數量平均減少約4萬3000輛，與以往同期相比下降7.5%。