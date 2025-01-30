華埠辦炮竹文化節 過年氣氛濃 法拉盛年貨採購與理容熱潮 8大道花販出籠生意旺

花店和路邊攤販早早掛滿了喜慶的春聯與窗花。(記者高雲兒╱攝影)

29日大年初一，紐約曼哈頓華埠 、布碌崙(布魯克林)8大道、以及皇后區法拉盛 三大華人社區洋溢著濃濃的過年氛圍，華埠炮竹文化節引得大人小孩紛紛拍照，法拉盛的華人超市、年貨攤位、與各大餐廳迎來一年中最繁忙的時刻，8大道的店家將春節 相關的商品擺到店外裝飾，販賣鮮花的攤商街也紛紛出籠，為新的一年增添「花開富貴」的寓意。

當日，美國繁榮華埠總會在華埠的羅斯福公園(SDR Park)舉辦炮竹文化節，國會議員高德曼(Daniel Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)等一眾民代出席；因是紐約市公立學校首次放農曆新年假，活動現場人潮洶湧，不少華人父母帶著孩子前來。

活動現場，舞龍舞獅的隊伍穿梭在人群中，引得大人小孩紛紛拍照。黃先生說，自己的家鄉沒有大年初一趕廟會、上集市的習慣，這是他第一次參加華埠的炮竹節，來感受過年的氣氛。帶著兩個女兒和母親來活動、來自廣東的林女士表示，雖然之前的春節她也會為女兒們請假，但這是第一個「自動放假的春節」，女兒們也一早就換上了中式馬甲等喜慶的服飾；「也是趁天氣好，想帶她們出來多轉轉」。

在法拉盛的街頭，則處處洋溢著濃厚的節日氛圍，不少市民忙著採購年貨、整理儀容，並預訂年夜飯，準備迎接這個最重要的傳統節日。

在中美超市，走道間擠滿了推著購物車來回穿梭的顧客，正在挑選糖果的王先生表示：「新年一定要準備寓意吉祥的年貨，比如糖果象徵甜甜蜜蜜，瓜子代表多子多福，這些都是春節餐桌上不可缺少的。」

法拉盛的中餐廳也開始忙碌起來，不少餐廳為應對新年期間的需求，推出年夜飯套餐，內容涵蓋象徵團圓與吉祥的傳統佳餚。局氣推出的新春禮盒內含酥脆駱駝蹄、手工臘腸、糖醋排骨等京味美食，來自北京的徐先生說，這款禮盒價格實惠，口味也符合北京人的習慣。

而上海豫園則推出紅燒火烤全鴨、水晶蝦仁、蟹粉獅子頭、雪菜肉絲年糕等上海風味的年夜飯套餐，吸引了不少江浙地區的食客。來自上海的陸先生表示：「家裡人多，做飯太麻煩，不如來餐廳吃更輕鬆。」

天廣商城的盲盒店推出蛇年主題盲盒，則吸引不少年輕消費者排隊搶購。知名蛋糕店Lady M在法拉盛開設的快閃店，則推出限定紅豆口味蛋糕，不少人將其作為年節甜品，象徵新年甜甜美美。

盡管在近月，不少布碌崙(布魯克林)8大道華社的商家反映，因時常被市衛生局突襲稽查和經濟等綜合因素，生意愈來愈難做，但過年期間，仍有許多華人民眾為添購新年商品來到此地，讓平時相對冷清的街道變得更有生氣。

金星百貨店主張女士表示，他們已在此經營20多年，每到過年都會大量進貨新年產品。她原本擔心今年可能滯銷，但沒想到生意出奇地好，尤其有生肖蛇的斗方，成為銷售之最。許多攤商也表示，趁著春節期間，進了少量的春聯、紅包等物品，賺一些新年財。

街道上也多了平時少見的鮮花攤販。在鮮甜水果店前賣花的李女士表示，趁著過年人們想購買花束回家裝飾時擺攤，劍蘭、桃花與康乃馨，都賣得特別好。

而在58街處賣花的李先生表示，自己平常都在華埠擺攤，但布碌崙8大道店家與人潮密集度較高，雖然競爭也激烈，但生意也會特別好。他另表示，自己只在過年這幾天來這賣花，康乃馨與桃花是他們賣得最好的品項。

然而，洶湧人潮帶來的也不完全都是商機。肥仔水果店的老闆表示，過年期間因為無證攤販多，所以本地商家的生意反而更難做，當無證攤販看到警察逃竄後，有合格許可的店家反倒因此被開罰。尤其市衛生局將店家外擺攤的距離從5吋縮減至3吋後，他們能展示的商品也跟著變少，讓他們感到相當困擾。