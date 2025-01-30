紐約州公校首放農曆新年假 華人家長：中華傳統漸獲認可

為慶祝農曆新年，許多華人也將家中與辦公空間換上新年裝飾。(趙愷文提供)

紐約州公立學校 自2023年將農曆新年納入公立學校法定假期後，因去年農曆新年在周六，今年則為公校首次放農曆新年假，許多華人 家長藉此機會，帶孩子一起體驗春節習俗。除家裡與辦公空間皆換上新年裝飾，也有家長趁著放假，帶孩子去外州與家人團聚。

2015年時任市長白思豪(Bill de Blasio)宣布將農曆新年納入公校官方假期，而州長霍楚(Kathy Hochul)則在2023年納入全州公立學校。目前就讀六年級的Ashley表示，學校每年都會舉行農曆新年派對，今年自己的家人則是選擇在餐館圍爐度過。她表示，自己對農曆年的傳統並不瞭解，爸媽也不會逼她去學習相關禮俗，但可以拿紅包還是很興奮。媽媽陳女士則表示，小孩子在美國長大，不太了解傳統，但學校會教導學生新年的意義，可看出歐美社會逐漸重視中華傳統。

第49選區民主黨領袖謝曉瓊(Joyce Xie)表示，學校教育與假日雙管齊下，讓「小孩子更能感受新年氣氛，也對這節日更有好奇心」，是相當正面的教育。而藉由放假，不只可看出主流社會逐漸認可華人的重要性，家長也可以趁機帶孩子去外州度假，和外地的家人團聚。

紐約州公立學校自2023年將農曆新年納入公立學校法定假期後，許多華人家長藉此機會帶孩子一起體驗春節習俗。(趙愷文提供)

布碌崙 (布魯克林)家長趙愷文表示，布碌崙華人學生多的學區都會換上農曆年裝飾，甚至舉辦新年晚會，相當熱鬧。加上社群媒體的普及，即使是從小在美國長大的學生，都還是能從網路上吸收到相關知識。但過於激烈的文化傳承，也讓他擔憂是否會阻斷孩子接觸主流社會的管道。

第49選區民主黨領袖謝曉瓊(Joyce Xie)則表示，學校教育與假日雙管齊下，讓「小孩子更能感受新年氣氛，也對這節日更有好奇心」。今年她也為慶祝新年燒了一桌菜，與家人團圓歡聚。(謝曉瓊提供)

趙愷文表示，自小在華社長大的孩子，或許會因為比起英文更常使用中文，反而沒有學習英文的壓力與動力，加上學校推行方言，學習進度可能會變得緩慢。他認為學習傳統文化並沒有不好，但若成為生活的全部，或許會造成因無法融入主流社會產生身分認同危機。他表示，平衡文化傳統與歐美社會是相當難的課題，要看家長心中的度量衡，畢竟習俗年年都在變，孩子認識世界的管道也變廣，就算孩子不積極學習傳統文化，「他們都還是知道的。」