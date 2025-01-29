華埠超商爆滿 節慶特色食材銷路好 魚類、糕點受歡迎

老字號「德昌肉食公司」順應節日氣氛，在店內掛起了亮眼的燈籠飾物。(記者曹馨元╱攝影)

28日除夕當日，曼哈頓華埠街頭熱鬧異常，隨處可見為年夜飯採買食材的華人 。除了龍蝦、麵包蟹等重磅食材額外受歡迎外，意喻「年年有餘」、「步步高升」的種種節慶特色菜也銷路頗佳。

員工表示，為準備除夕夜大餐，不少重磅海鮮都銷路不錯。(記者曹馨元╱攝影)

位於東百老匯(East Broadway)的「新龍興市場」主要售賣新鮮蔬果及各類海鮮。除夕午間，新龍興市場內擠滿了選購蔬菜的華人，門口的海鮮檔位也不斷有顧客上前詢問。員工表示，為準備除夕夜大餐，不少重磅海鮮都銷路不錯，「這些大龍蝦、大蟹都買得很好，我們也都做了特價。」

因禽流感疫情未止，雞蛋價格還在持續升高。(記者曹馨元╱攝影)

來自浙江的華人顧客陳女士當日也特來新龍興購買海產品，並最終買走蟹三隻。「我們浙江人年夜飯肯定少不了海鮮」，陳女士表示，自己今晚招呼了一些親友來家中一起吃年夜飯，打算做一道江浙口味的蔥油蟹讓朋友們嚐嚐。

位於擺也街(Bayard St.)上的老字號「德昌肉食公司」順應節日氣氛，在店內掛起了亮眼的燈籠飾物，店員在結帳時也向每位顧客都道一聲「新年快樂」，欣喜之情溢於言表。

收銀店員表示，店內在春節期間推出的「香煎發財鯪魚」因音同「年年有餘」，廣受歡迎；此外，寓意「步步高升」的糕點類節慶小食也頗受追捧，因是肉食店，豬蹄、整雞等年夜飯桌上的常客也有較多客人購買。