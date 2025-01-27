「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

已有大量紐約新移民家長因川普的移民政策不敢送孩子上學，紐約市公立學校的出勤率在其就職後兩天下跌近5個百分點。(ICE/X平台)

因川普 總統在上台後接連取消「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)，並允許移民局(ICE)執法人員進入學校、或在校園周邊執行逮捕命令，已有大量紐約新移民家長不敢送孩子上學；紐約市 公立學校的出勤率，在川普就職後兩天下跌近五個百分點。

川普總統以鞏固邊境安全為由發布行政命令，取消了前總統拜登推出的讓無證移民預約庇護面試的CBP One手機應用程式，及允許古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國無證移民透過「假釋」機制，獲得在美居留工作許可的項目。一名國土安全部資深官員匿名受訪時說，川普認為拜登推出的計畫根本不合法，透過非法管道入境美國的移民，應該立即驅逐。

此外，川普政府取消了十年來在學校、教堂等「敏感或保護場所」不允移民局進入的政策。雖市教育政策小組(PEP)已發布決議，嚴厲反對此決策；但市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)並沒有出席該會議，市長亞當斯(Eric Adams)也沒有對川普新政明確表態，更引起新移民家長恐慌。

根據市教育局的出勤數據，在上一學年中維持在90%左右的出勤率，於川普上任後的兩天內下跌至85%左右。不少教育工作者警告，川普打擊移民的政策會讓大量學生面臨學業中斷。一名任職於皇后區可樂娜(Corona)某所學校的教職工在上周的里民大會上表示，大量家長告訴她，孩子們不想來上學，「他們害怕離開家，因為回家後可能就看不到父母了」。

布碌崙(布魯克林)家長趙愷文表示，自己孩子所在的學區內不少華人新移民家庭，「我聽到的華人非法移民 父母對此是有擔心，但是好像還沒到不送孩子上學這一步。」

趙愷文認為，作為家長，他對川普的新政情感複雜，「一方面來說，我覺得不應該讓孩子終止教育，但是有犯罪紀錄的家庭確實需要被遞解出境，紐約市也沒有足夠資源來支撐容納那麼多人的教育系統。」自2022年夏季以來，約有4萬8000名新移民學生入讀紐約市公立學校。

移民律師陳闖創認為，對沒有收到遞解令或身背犯罪記錄的華人新移民家長，「他們不是移民局逮捕的第一目標人群，現在風險可能還是比較小。」但他也指出，對於大量通過四國假釋計畫或CBP One來美的西語裔家長，「確實有危險是事實」，若實在害怕，可請別的朋友幫忙代送孩子上學。