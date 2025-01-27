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華埠花車大遊行2月16日舉行 繁榮華埠總會：堵車費擋不了傳統

記者許君達╱紐約報導
主辦方代表田士鋭(左二)表示，曼哈頓堵車費對組織成本有所影響，但不會阻礙活動的舉辦。圖為田士鋭與州參議員卡范納(Brian Kavanagh)(左三)交流。(記者許君達╱攝影)
主辦方代表田士鋭(左二)表示，曼哈頓堵車費對組織成本有所影響，但不會阻礙活動的舉辦。圖為田士鋭與州參議員卡范納(Brian Kavanagh)(左三)交流。(記者許君達╱攝影)

美國繁榮華埠總會將於今年農曆新年期間，在曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動，包括本月29日(大年初一，周三)的新春炮竹文化節和2月16日(周日)的慶祝新春愛心花車大遊行。主辦方表示，雖然曼哈頓開徵堵車費使花車遊行的成本上升，但節慶事大，不會因為堵車費而放棄遊行。

據介紹，大年初一的炮竹文化節，將於本月29日中午11時至下午2時，在華埠羅斯福公園(SDR Park)舉辦。當日午間12時左右，將會點燃百萬箱巨型鞭炮為節日助興。花車遊行則與往年的安排相似，遊行路線包括華埠勿街(Mott St.)和東百老匯等街道。但由於安保考慮，本屆遊行隊伍的集結地點，將從勿街轉移至相鄰的伊麗莎白街(Elizabeth St.)上，參與方需特別注意。

華埠農曆新年遊行活動此前已進行26屆。繁榮華埠總會行政總監田士鋭表示，他最初來到美國時，華人處於無人關心的地位，而隨著華人群體壯大，如今的華人社區所能展現出的力量已今非昔比，農曆新年也成了紐約州公立學校的法定假日，華人子弟可以方便地與家人一起慶祝本族裔最重要的節日。

由於曼哈頓堵車費已於今年年初開徵，而華埠位於收費區內，田士鋭表示，堵車費對於遊行的組織成本和部分參與者的熱情肯定會有影響。不過，「節日特殊」，無論什麼困難都不會阻止活動的舉辦。

美國繁榮華埠總會將於農曆新年期間在曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動，包括花車大遊行...
美國繁榮華埠總會將於農曆新年期間在曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動，包括花車大遊行。(記者許君達╱攝影)

華埠 堵車費 華人

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