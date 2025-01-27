華埠花車大遊行2月16日舉行 繁榮華埠總會：堵車費擋不了傳統

主辦方代表田士鋭(左二)表示，曼哈頓堵車費對組織成本有所影響，但不會阻礙活動的舉辦。圖為田士鋭與州參議員卡范納(Brian Kavanagh)(左三)交流。(記者許君達╱攝影)

美國繁榮華埠 總會將於今年農曆新年期間，在曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動，包括本月29日(大年初一，周三)的新春炮竹文化節和2月16日(周日)的慶祝新春愛心花車大遊行。主辦方表示，雖然曼哈頓開徵堵車費 使花車遊行的成本上升，但節慶事大，不會因為堵車費而放棄遊行。

據介紹，大年初一的炮竹文化節，將於本月29日中午11時至下午2時，在華埠羅斯福公園(SDR Park)舉辦。當日午間12時左右，將會點燃百萬箱巨型鞭炮為節日助興。花車遊行則與往年的安排相似，遊行路線包括華埠勿街(Mott St.)和東百老匯等街道。但由於安保考慮，本屆遊行隊伍的集結地點，將從勿街轉移至相鄰的伊麗莎白街(Elizabeth St.)上，參與方需特別注意。

華埠農曆新年遊行活動此前已進行26屆。繁榮華埠總會行政總監田士鋭表示，他最初來到美國時，華人 處於無人關心的地位，而隨著華人群體壯大，如今的華人社區所能展現出的力量已今非昔比，農曆新年也成了紐約州公立學校的法定假日，華人子弟可以方便地與家人一起慶祝本族裔最重要的節日。