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禽流感肆虐 多家禽養殖場受影響

記者高雲兒／紐約報導
紐約州官員確認，本月在長島和上州發現至少兩起禽流感病例，不過，病毒尚未進入食品供應鏈。(取自州府網站)
紐約州官員確認，本月在長島和上州發現至少兩起禽流感病例，不過，病毒尚未進入食品供應鏈。(取自州府網站)

紐約州官員日前確認，本月在長島和上州，發現至少兩起禽流感病例，對當地家禽養殖業造成嚴重影響。不過，病毒尚未進入食品供應鏈，州衛生廳正密切監控可能接觸感染禽類的人群，並觀察是否有症狀出現。

根據美國疾病控制與預防中心，這次疫情涉及的高度致病性禽流感(HPAI)病毒已在鳥類群體中流行數十年，但自去年3月以來，疫情有了明顯升級。盡管對公眾健康的威脅仍然較低，但全美已累計報告67例人類感染病例，其中至少一例死亡。

紐約州衛生廳專員麥克唐納(Dr. James McDonald)在聲明中表示：「雖然目前對公眾健康沒有直接威脅，且紐約州尚未發現人類感染病例，但我敦促經常接觸家禽或野生鳥類的人保持警惕，並在接觸時佩戴個人防護設備。」

上州帕特南郡(Putnam)衛生局則在周前宣布，在距離曼哈頓以北約50哩的農場，一隻野生鵝被檢測出感染禽流感。據悉，第二起病例則出現在長島蘇福克郡的一家鴨子養殖場。該鴨場經營者透露，疫情已迫使他撲殺整個鴨群，總數達到9萬9000只，以防止病毒進一步擴散。

目前，該鴨場的唯一希望是隔離中的1萬顆經過消毒的鴨蛋，這些鴨蛋需要經過多輪檢測，確認無病毒後才能被安全孵化。然而，即使一切順利，恢復養殖場的完整運營也可能需要數年時間。

為遏制疫情，紐約州政府敦促家禽養殖戶加強生物安全措施，包括早期檢測，以防止病毒擴散。紐約州環境保護廳(DEC)呼籲居民報告任何異常的野生動物死亡情況。臨時專員馬哈爾(Sean Mahar)提醒民眾，應避免與生病或死亡的野生鳥類直接接觸，特別是水禽和猛禽。他還建議獵人在處理獵物時佩戴手套，並避免捕獵疑似感染的動物。

此外，紐約州衛生廳正對可能接觸病毒的居民進行監控，並為農場工人提供個人防護設備，以降低病毒在人群中傳播的風險。州農業與市場廳(Department of Agriculture and Markets)也與奶牛養殖場合作，共同應對疫情帶來的挑戰。

紐約州 禽流感 疫情

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