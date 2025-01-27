積雪未退 華社日落公園成新滑雪勝地

日落公園特殊的地形特徵使其成為許多人觀賞城市天際線的首選，在綜合運動場旁的草皮處更可以看見自由女神像、史泰登島及新州的綠色山丘，春夏之際吸引許多人慕名而來。(記者馬璿╱攝影)

紐約市近日天氣寒冷，卻也為布碌崙 (布魯克林)華人社區的日落公園 帶來新的生機：許多家庭趁著公園的草皮積雪及路面結冰，一起到公園免費享受滑野雪的趣味。

日落公園以高地地形聞名，最高點位於第43街交7大道一區，海拔達50米高。特殊的地形特徵，使日落公園成為許多人觀賞城市天際線的首選，在綜合運動場旁的草皮處更可以看見自由女神像、史泰登島及新州 的綠色山丘，春夏之際吸引許多人慕名而來。

到了冬天，雖公園內的小徑結冰、近6大道休閒運動中心的斜坡也因其迎風特性而讓喜愛在此下棋的民眾無法久待，卻因此野吸引了諸多居民攜家帶眷、自備簡易滑雪板前來玩樂。公園41街交7大道東側入口處的陡坡，在結冰後形成自然雪道，也成為孩子嘗試滑雪體驗的首選。

住在公園旁的林女士表示，離市區最近的滑雪場最少也要開車一小時以上，平時工作忙碌也很難請假帶孩子去滑雪，且租借雪板與購買器材相對昂貴。她與先生去年偶然在散步時，發現日落公園在積雪時竟然自成適合滑雪的地形，又看見許多外族裔家庭在此玩樂，才興起帶孩子就近享受滑雪樂趣的念頭。

同樣帶孩子來此玩樂的李先生則表示，自己因工作忙碌，即使孩子放寒假也難分身乏術去新州或上州滑雪。但孩子開學後聽同學分享滑雪有多好玩，他「不希望孩子因此少了冬天才有的特殊體驗」。