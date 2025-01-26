旅遊冒險展 台灣展館文化特色鮮明 獲亞洲區最佳攤位

台灣觀光署駐紐約辦事處以全新台灣觀光品牌「Taiwan-Waves of Wonder」為主題，展現台灣多元自然生態與文化魅力，吸引眾多參觀者。 (記者范航瑜／攝影)

2025年「紐約國際旅遊與冒險展」(New York Travel & Adventure Show)25日至26日(周日)在曼哈頓 賈維茨中心(Javits Center)舉行。台灣觀光 署駐紐約辦事處以全新觀光品牌「Taiwan-Waves of Wonder」為主題，展現台灣多元自然生態與文化魅力，吸引眾多參觀者。

本次的台灣展館設計結合了豐富互動體驗與文化活動，包括春聯書法體驗、古早味彈珠台、旅遊雜誌拍照打卡牆及擲筊文化介紹，讓參觀者親身感受傳統與創新的交融魅力。此外，現場每日舉辦有獎徵答，幫助觀眾深入了解台灣的山水人情與多元美食，並於會場Destination Theater安排30分鐘的台灣旅遊簡介，介紹最新旅遊資訊。

台灣傳統三太子、台灣黑熊吉祥物與一群中學生還帶來了熱舞「APT」，吸引眾多觀眾駐足。 (記者范航瑜／攝影)

展館活動亮點之一是「Say Hi To Taiwan, Flight Ticket Giveaway」，由長榮 航空與中華航空贊助兩張紐約至台北的來回機票作為現場抽獎大獎。台灣傳統三太子、台灣黑熊吉祥物與一群中學生還帶來了熱舞「APT」，吸引眾多觀眾駐足。

駐紐約台北經濟文化辦事處公使張麗賢致詞表示，台灣近年在國際媒體與旅遊社群中的評價持續攀升。(記者范航瑜／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處公使張麗賢致詞表示，台灣近年在國際媒體與旅遊社群中的評價持續攀升，美國旅客享有90天免簽證優惠，並可使用台美互惠的自動通關系統。她特別提到，2025年台灣燈會將於2月12日至23日在桃園舉行，邀請民眾在期間造訪台灣，親身體驗這場盛會。

台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真指出，本次展館以「親山、親水、樂環島」為主軸，展現台灣的自然生態與文化特色。(記者范航瑜／攝影)

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真指出，本次展館以「親山、親水、樂環島」為主軸，展現台灣的自然生態與文化特色，「國際旅客不僅可搭乘直飛航班，還能參加免費的過境半日遊，深入體驗台灣的美景與美食」。

台灣展館在旅展首日即榮獲亞洲區最佳攤位(Best in Show-Asia)。美國旅遊冒險展創辦人兼執行長John Golicz親臨頒獎。(主辦方提供)

台灣展館在旅展首日即榮獲亞洲區最佳攤位(Best in Show-Asia)。美國旅遊冒險展創辦人兼執行長John Golicz親臨頒獎，讚賞台灣展館設計精緻且充滿活力，文化特色鮮明，能在數百個攤位中脫穎而出，實至名歸。