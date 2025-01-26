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旅遊冒險展 台灣展館文化特色鮮明 獲亞洲區最佳攤位

記者范航瑜／紐約報導
台灣觀光署駐紐約辦事處以全新台灣觀光品牌「Taiwan-Waves of Wonder」為主題，展現台灣多元自然生態與文化魅力，吸引眾多參觀者。 (記者范航瑜／攝影)
台灣觀光署駐紐約辦事處以全新台灣觀光品牌「Taiwan-Waves of Wonder」為主題，展現台灣多元自然生態與文化魅力，吸引眾多參觀者。 (記者范航瑜／攝影)

2025年「紐約國際旅遊與冒險展」(New York Travel & Adventure Show)25日至26日(周日)在曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)舉行。台灣觀光署駐紐約辦事處以全新觀光品牌「Taiwan-Waves of Wonder」為主題，展現台灣多元自然生態與文化魅力，吸引眾多參觀者。

本次的台灣展館設計結合了豐富互動體驗與文化活動，包括春聯書法體驗、古早味彈珠台、旅遊雜誌拍照打卡牆及擲筊文化介紹，讓參觀者親身感受傳統與創新的交融魅力。此外，現場每日舉辦有獎徵答，幫助觀眾深入了解台灣的山水人情與多元美食，並於會場Destination Theater安排30分鐘的台灣旅遊簡介，介紹最新旅遊資訊。

台灣傳統三太子、台灣黑熊吉祥物與一群中學生還帶來了熱舞「APT」，吸引眾多觀眾駐...
台灣傳統三太子、台灣黑熊吉祥物與一群中學生還帶來了熱舞「APT」，吸引眾多觀眾駐足。 (記者范航瑜／攝影)

展館活動亮點之一是「Say Hi To Taiwan, Flight Ticket Giveaway」，由長榮航空與中華航空贊助兩張紐約至台北的來回機票作為現場抽獎大獎。台灣傳統三太子、台灣黑熊吉祥物與一群中學生還帶來了熱舞「APT」，吸引眾多觀眾駐足。

駐紐約台北經濟文化辦事處公使張麗賢致詞表示，台灣近年在國際媒體與旅遊社群中的評價...
駐紐約台北經濟文化辦事處公使張麗賢致詞表示，台灣近年在國際媒體與旅遊社群中的評價持續攀升。(記者范航瑜／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處公使張麗賢致詞表示，台灣近年在國際媒體與旅遊社群中的評價持續攀升，美國旅客享有90天免簽證優惠，並可使用台美互惠的自動通關系統。她特別提到，2025年台灣燈會將於2月12日至23日在桃園舉行，邀請民眾在期間造訪台灣，親身體驗這場盛會。

台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真指出，本次展館以「親山、親水、樂環島」為主軸，展...
台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真指出，本次展館以「親山、親水、樂環島」為主軸，展現台灣的自然生態與文化特色。(記者范航瑜／攝影)

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真指出，本次展館以「親山、親水、樂環島」為主軸，展現台灣的自然生態與文化特色，「國際旅客不僅可搭乘直飛航班，還能參加免費的過境半日遊，深入體驗台灣的美景與美食」。

台灣展館在旅展首日即榮獲亞洲區最佳攤位(Best in Show-Asia)。美...
台灣展館在旅展首日即榮獲亞洲區最佳攤位(Best in Show-Asia)。美國旅遊冒險展創辦人兼執行長John Golicz親臨頒獎。(主辦方提供)

台灣展館在旅展首日即榮獲亞洲區最佳攤位(Best in Show-Asia)。美國旅遊冒險展創辦人兼執行長John Golicz親臨頒獎，讚賞台灣展館設計精緻且充滿活力，文化特色鮮明，能在數百個攤位中脫穎而出，實至名歸。

觀光 長榮 曼哈頓

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