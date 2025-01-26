國際旅遊探險展 中國展位傳統文化結合春節元素吸睛

中國駐紐約旅遊辦事處設置展位，展示文旅資源，吸引眾多參觀者。(記者范航瑜／攝影)

一年一度的國際旅遊探險展(New York Travel & Adventure Show)25日在曼哈頓中城的賈維茨中心(Javits Center)開幕。中國駐紐約旅遊辦事處設置展位，展示文旅資源，吸引眾多參觀者。中國駐紐約總領事陳立出席展覽。

參觀者紛紛在「健康」、「學業」、「愛情」、「財多多」等心願主題中選擇，寫上祝福。(記者范航瑜／攝影)

陳立在現場書寫新年祝福，將祝福卡掛在金色的「搖錢樹」上，「祝大家新年吉祥如意、身體健康」。參觀者也紛紛在「健康」、「學業」、「愛情」、「財多多」等心願主題中選擇，寫上祝福掛上。

中國駐紐約旅遊辦事處主任馬雲飛表示，今年是辦事處第二次參加該展覽。(記者范航瑜／攝影)

中國駐紐約旅遊辦事處主任馬雲 飛表示，今年是辦事處第二次參加該展覽，「我們想通過展覽推廣中國旅遊資源，讓更多美國遊客了解中國」。

馬雲飛指出，今年的展覽相較去年有了顯著提升，重點將「中國旅遊推廣」與「歡樂春節 」結合，利用展覽恰逢春節的契機，強調傳統文化特色。

還有十多家文博單位受邀帶來文創產品，如三星堆博物館的面具、蜀繡等，幫助民眾文化中了解中國。 (記者范航瑜／攝影)

此次展覽共有十多家文博單位受邀帶來文創產品，如三星堆博物館的面具、蜀繡等，讓民眾從文化視角了解中國。

華裔民眾潘麗婷(Lillian Wang)被可愛的蛇年公仔吸引駐足。在美國出生長大的她，父母來自廣東、長居紐約，自己則未到過中國。

潘麗婷表示，聽說她的祖宅有600年歷史，完整保留了傳統住宅風格，期待能有機會回中國，從住宅中了解家族幾代的故事。「我想去看看父母和祖先生活過的地方，也很想去上海、北京和桂林看看。」

陳立在現場書寫新年祝福，並將祝福卡掛在金色的「搖錢樹」上。(記者范航瑜／攝影)

國際旅遊探險展作為疫情 復甦後的新展覽，旨在推廣全球旅遊和文化體驗。本屆展覽吸引了來自世界各地550多家參展商，包括頂級旅遊目的地、郵輪公司和旅行社等。毗鄰中國展位的日本展位展出了一個巨型養樂多瓶，內裝大量的冰鎮養樂多，吸引人潮；韓展位則趁著熱播劇集「魷魚遊戲」，推出相關小禮品和遊戲，成為一大亮點。