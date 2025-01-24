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華埠東百老匯酒水店遭劫 被捕80次累犯再獲釋

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠東百老匯酒水店遭劫，被捕80次累犯過堂再獲釋。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠東百老匯酒水店遭劫，被捕80次累犯過堂再獲釋。(記者劉梓祁╱攝影)

長期被指治安不佳的曼哈頓百老匯(East Broadway)，21日(周二)晚再有搶劫案發生，一間華人所經營酒水店遭陌生男子闖入，男子在威脅店家後攜千餘元現金逃離；次日，警員在附近將其逮捕，但該名有80次被捕紀錄的嫌犯在法院過堂後再被釋放候審。

根據市警(NYPD)通報，華埠五分局在當日傍晚5時35分前後接到報案，指東百老匯17號的「新偉酒莊」(Sam Wai Liquor Store)發生搶劫案。警員到場後，被店家告知嫌犯進店走到收銀台後方，威脅要求交出錢款。報案人隨即打開收銀機，男嫌從中取走大約1200元。

警方表示，此次事件中無人受傷，嫌犯隨後徒步逃離。知情人表示，非洲裔嫌犯次日在相鄰的市警七分局轄區被捕，為39歲的韋塞(Benedict Wesseh)。根據消息人士，韋塞共有80次被捕紀錄，且在本次被捕前不久，剛結束為期數月的監禁。

儘管如此，法庭文件顯示，韋塞在23日(周四)過堂後，再次被允許「以非金錢條件獲釋。」曼哈頓地區檢察官辦公室以非法入侵並具有犯罪意圖、以及輕微竊盜兩項罪名起訴韋塞，後者均表示不認罪。雖然檢方要求設定保釋條件，但法官判定被告可獲無保釋放。

另一知情人表示，韋塞在上周才從關押中獲釋。根據法庭紀錄，韋塞本月2日(周四)在七分局轄區內的百貨店「Target」中行竊被捕。店員表示，目睹其從商品陳列架上取下穀物，將其放入一個購物袋，並繞過所有收銀點而未支付商品。在此之前，位於格蘭街(Grand St.)400號的「Target」已向其發出「禁止進入告知書」(Trespass Notice)。

「新偉酒莊」店員說，如今東百老匯治安令人堪憂，人流的大幅減少導致許多閒散人員出現。他們希望警方將罪犯捉拿歸案，但也無奈於嫌犯被捕後「好像沒事一樣。」

去年11月，同樣隸屬東百老匯17號的商鋪「仁信大藥房」也發生搶劫，年齡在40歲左右的非洲裔男子走入店內，告知店員自己攜帶有槍，要求將收銀機內的現金交出。店家表示，過程中沒有看到嫌犯拿出槍枝，但為了保護自身安全而損失數百元。目前未知嫌犯是否同一人。

百老匯 曼哈頓 Target

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