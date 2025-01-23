逾47萬無證客勞工衝擊紐約州 霍楚警告：經濟恐受重挫

州長霍楚(Kathy Hochul)公布的經濟分析報告顯示，紐約州擁有約47萬100名無證客勞工，占全州勞動力的15%，即每六名勞工中便有一人是無證客。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)公布的經濟分析報告顯示，紐約州擁有約47萬無證客勞工 ，占全州勞動力的15%，即每六名勞工中便有一人是無證客。該數據由移民研究中心(Center for Migration Studies)提供，凸顯無證移民對紐約州多個關鍵行業的重要支撐作用；但也有機構指出，無證勞工也可能影響本地低技能勞工的就業 機會和薪資水平。

根據報告顯示，這些無證勞工多數集中於建築業、家務與個人護理、餐飲服務、清潔業及外送等職業。若因移民政策收緊導致這些勞工被迫離職，相關產業將遭受嚴重影響，甚至可能出現產業鏈中斷等連鎖效應。

其中，建築業受影響尤為顯著，報告強調，該行業多達70%的勞工為外國出生，無證移民的驅逐可能引發建築項目延誤及人力短缺，進一步影響房屋供應和基礎設施建設。

這份報告的發布正值總統川普(Donald Trump)發布多項移民行政命令、準備針對犯罪移民展開大規模驅逐之際。預期的移民及海關執法局(ICE)突襲行動，已使部分無證客開始離開紐約市的庇護所，尋求其他避難地。

此外，報告提到，遠距工作普及和生活成本高昂，已導致紐約市及州內人口逐漸外流，這一趨勢正對州內工資和就業市場帶來壓力。報告指出，長期人口下降可能削弱紐約州經濟基礎，而移民政策收緊將進一步加劇這一挑戰。

然而，美國移民改革聯盟(Federation for American Immigration Reform)則對無證勞工對經濟的積極影響提出質疑，在其文章「非法移民 占據美國工作機會」(Illegal Aliens Taking U.S. Jobs)中指出，無證勞工的存在可能對本地低技能勞工的就業機會和薪資水平產生壓力，削弱了勞動市場的公平性。

美國移民改革聯盟的研究強調，廉價勞動力供應可能導致企業更傾向於聘用無證移民，而非合法移民或本地工人，從而加劇社會經濟不平等。他們主張應優先保障本地居民的勞動權益，並建議通過加強執法和推動合法移工的引進來解決結構性的問題。

為應對這些風險，霍楚則強調，應密切評估移民政策對勞動市場及州內經濟的影響，同時尋求解決紐約市高生活成本和人口外流問題的方法，以確保產業穩定和經濟可持續發展。