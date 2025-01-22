華人首位曼哈頓助理檢察官 莫虎獲頒終身成就獎

布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室於22日(周三)晚間舉行新春盛典，除慶祝亞裔傳統文化外，前曼哈頓地檢辦公室的助理檢察官莫虎(Hugh Mo)也獲頒終身成就獎，以感謝他對亞裔社區的付出。(記者馬璿/攝影)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室於22日(周三)晚間舉行新春盛典，除慶祝亞裔 傳統文化外，前曼哈頓地檢辦公室的助理檢察官莫虎(Hugh Mo)也獲頒終身成就獎，以感謝他對亞裔社區的付出。

蔣沙樂致詞表示，莫虎如同他的導師，從他身上學到許多，也看見正義的化身與如何做一個檢察官。莫虎致詞表示，華人 在紐約已有多年歷史，在政治、法律等領域皆有傑出成就，但這場活動或許是首次華人公開受表彰，他感謝蔣沙樂的支持。他表示，國王郡負責超過200萬居民，更是紐約市亞裔人口第二高的郡，他為此感到相當驕傲。他也感謝蔣沙樂辦公室認可多元的重要性，亞裔同為此社區的重要群體，值得擁有足夠聲量與地位。

他憶及當年自己身無分文，自波士頓大學法學院畢業後雖無緣獲得進入大型律所的面試機會，看著其他同學都獲得面試資格。但他耐心等待一整天，甚至將自己的名字放上名單，毛遂自薦只求一個機會，才逐漸被看見。他以積極與耐心，終究獲得與其他白人同學平起平坐的機會。他也希望藉由本次獲獎，感謝所有擁有傑出貢獻的亞裔人士。

莫虎於1977年獲得紐約市律師資格。他於紐約大學畢業，並獲得波士頓大學法學院博士學位，從公共領域開始其法律生涯。他曾在曼哈頓地區檢察官辦公室擔任助理檢察官，為首位任該職位的亞裔。隨後在1984年被任命為市警局副局長兼審判廳長，也是首位獲任該職位的亞裔，同時為市府中職位最高的亞裔。莫虎在1994年創立個人律師事務所，代表個人和公司處理刑事和民事訴訟事宜。