TikTok難民「轟炸」小紅書 華人兩樣情

小紅書平台以及其用戶對境外帳號的到來，表現出了空前的歡迎。(截自小紅書)

約一周前，因擔心美國政府將禁止使用TikTok ，大量TikTok用戶為抗議政府行為而湧入了中國社交平台小紅書 ，並稱自己為「TikTok難民(TikTok Refugee)」。一時間，這些來自世界各地的「TikTok難民」與中國網友們交流房租菜價、互換寵物照片，一派「地球村」的和樂景象；樂見文化交流的同時，在美及紐約華人 也對這次「社媒移民」表達了複雜的情緒。

小紅書是一個在中國創立、為中文用戶設計的社交媒體，在大量TikTok難民湧入前，平台只提供中文介面，且並沒有實時翻譯工具。美國政府對於實施TikTok禁令的主要論述為，其母公司字節跳動為中國公司，而字節跳動對TikTok的所有權也很可能導致讓中國政府能夠在平台上引導輿論、獲取用戶信息；因此，大部分TikTok難民選擇移民至小紅書而表達對政府的抗議，許多帳號玩笑般地發帖問，「我的中國間諜在哪裡？」。

互開眼界 打破信息壁壘

對於在紐約就讀時尚專業的Miko而言，她很樂於見到美中用戶在小紅書上的友好交流。「我覺得長期以來美國群眾都不知道真正的中國是什麼樣的」，Miko認為，美中兩國的人民都生活在自己的信息繭房裡，因而相互把彼此妖魔化，「必須打破這個壁壘，因為不了解就會造成衝突。」

在小紅書上，甚至有不少美國人幫助中國用戶完成英語作業。(截自小紅書)

如今的小紅書上，很容易就能刷到TikTok難民分享貓貓的可愛照片作為「貓稅(Cat Tax)」，以獲得留在小紅書的「簽證」。此外，也有不同國家的用戶介紹自己的文化，互相，甚至有不少美國人幫助中國用戶完成英語作業，以換取中國用戶指點他們數學作業。

來自雲南的Miko很喜歡研究少數民族文化，在TikTok難民湧入後，她發現了不少關於美國原住民文化的帖子，讓她大開眼界，「我還看到有美國苗族，非常神奇。」此外，她也認為外國用戶的湧入可以讓小紅書的審查不那麼嚴格，「我只希望小紅書不要再讓我低胸打碼了，現在很多外國女生都不打碼，所以我要試一下」。

推英文界面 迎合外國人

小紅書平台以及其用戶對境外帳號的到來表現出了空前的歡迎。在TikTok難民湧入小紅書的一周，小紅書已經推出了英文界面、平台實時語言翻譯工具，以及針對英文用戶的發帖主題；截止20日，話題「#tiktokrefugee」已在小紅書獲得24億觀看量、超過3000萬發帖數。

在長島傑瑞柯(Jericho)生活的高中生韓同學(Belle Han)是在美出生長大的華人，她日常與家人接觸大量中國文娛內容，雖然幾乎看不懂中文，但也很喜歡在小紅書上看無厘頭視頻。

韓同學表示，她對TikTok難民「轟炸」小紅書，有許多複雜情緒。「在TikTok上有很多嘲笑中國人的排外主義笑話，我不相信很多用戶會真的尊重中國平台及用戶」，韓同學觀察到，在美國主流社媒語境裡，日韓流行文化會得到大肆追捧，但中國的反而不會被冠以姓名，「我尊重對中國用戶真誠以待的美國人，但我認為70%的小紅書美國用戶並不會意識到自己的傲慢。」

TikTok用戶「Konnaleigh Thietje」表示，自己僅使用小紅書一周，發帖數只有五個，就獲得了超過1萬粉絲關注，一條視頻的點讚量更是高達4萬3000次，「我用了TikTok6年了，不過也只有700多個粉絲。」

在19日短暫的關閉服務後，TikTok重新開放使用，且總統川普表示，將延長TikTok禁令的實施。「Konnaleigh Thietje」在20日於TikTok發帖問，「現在誰去告訴小紅書用戶，我們不會回去了？」