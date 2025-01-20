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紐約民主黨人籲川普 取消州稅、地方稅抵扣上限

記者曹馨元／紐約報導
舒默、陸天娜等一眾民主黨官員舉辦記者會，敦促即將上任的候任總統川普取消州稅與地方稅抵扣上限。(記者曹馨元／攝影)
舒默、陸天娜等一眾民主黨官員舉辦記者會，敦促即將上任的候任總統川普取消州稅與地方稅抵扣上限。(記者曹馨元／攝影)

紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)和國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、納德勒(Jerry Nadler)等一眾民主黨官員19日舉辦記者會，敦促即將上任的候任總統川普(Donald Trump)取消州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction, SALT)上限，「解決他自己造成的問題」。

州稅與地方稅抵扣上限由川普在其第一次總統任期內，作為其稅改政策的重點項目於2017年實施。該項目為分項報稅者在聯邦稅款中可扣除的州和地方稅款設置了1萬元上限，雖為聯邦政府創造了更多稅收，但對紐約這樣高稅收州的居民並不友好。

「地方稅抵扣上限是綁在紐約居民，尤其紐約中產階級脖子上的錨；因為川普和共和黨參議院的政策，他們都必須繳納更多的稅款」，參議院少數黨領袖舒默表示，「我們不要忘記，是川普和國會中的共和黨創造了抵扣上限」。

「我們呼籲川普和共和黨人解決他們造成的問題，這些年來，他們用稅收抵扣上限從紐約人的口袋中拿走了更多錢」，陸天娜反覆強調，稅收抵扣上限的最大受害者是中產階級，「2017年，共和黨人通過稅收抵扣上限，搶劫了紐約等州的中產階級，以支付對於超級富豪的減稅」。

在本次總統選舉的競選活動中，川普曾提出要取消該稅收抵扣上限。多名紐約州共和黨人在上周前往佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)與川普會面，他們表示，川普「完全同意」取締抵扣限制。

政治媒體Politico報導，川普不一定會取消抵扣限制，而是更有可能提高1萬元扣抵的上限。史泰登島國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)說，川普希望提高抵扣上限，「因為他知道我們的市長和州長正在壓榨納稅人」。

高德曼在記者會上敦促川普及共和黨人遵守取消稅抵限制的競選承諾，且稱在如今共和黨控制兩院的情況下，「(他們)沒有任何藉口：只有兌現承諾或不兌現兩條路」。

川普 共和黨 眾議員

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