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半日訪經文處、MoMA 韓國瑜過境紐約赴華府賀川普就職

記者許君達／紐約報導
中華民國立法院院長韓國瑜19日中午率代表團，從紐約賓州車站乘美鐵列車前往華府，祝賀川普就職。(記者許君達／攝影)
中華民國立法院院長韓國瑜19日中午率代表團，從紐約賓州車站乘美鐵列車前往華府，祝賀川普就職。(記者許君達／攝影)

中華民國立法院院長韓國瑜率跨黨派立委代表團，19日走訪駐紐約台北經濟文化辦事處、並參觀紐約現代藝術博物館(MoMA)，隨後於中午12時許從賓州車站(Penn Station)乘火車前往華府。代表團本次訪美的目的是祝賀美國總統當選人川普就職、並與美國政界及僑界人士交流。

中華民國立委代表團在經文處與國旗和巨幅壁畫「島嶼生活」合影。(經文處提供)
中華民國立委代表團在經文處與國旗和巨幅壁畫「島嶼生活」合影。(經文處提供)

韓國瑜一行18日晚間抵達紐約甘迺迪機場，受到僑胞熱情迎接。19日早上，代表團前往紐約經文處，與駐紐約外交人員交流。經文處副處長張麗賢接待並向代表團介紹經文處大廳內的巨幅壁畫「島嶼生活」，該畫作由台灣藝術家林明弘創作，靈感源於台灣傳統花布圖案。

走訪經文處後，代表團前往MoMA參觀。參觀結束後，代表團在張麗賢和經文處行政組組長黃暐仁的陪同下前往賓州車站，搭乘中午的美鐵Acela特快列車前往華府。由於行程匆忙，韓國瑜及代表團一行沒有與媒體交流，但韓國瑜在進入月台前專門回身向現場的外交和媒體人員打招呼致意。

據報導，代表團將於19日晚間參與華府僑界舉辦的晚宴，20日川普就職典禮後，於晚間前往「美國退伍軍團協會」拜會。此後，代表團還將於21和22日在華府會見美國國會、政界及智庫等方面人士，22日晚間回到紐約並於次日凌晨搭機返台。由於寒潮天氣影響，川普20日的就職典禮將改在室內舉行，包括韓國瑜一行的大量國際代表團預計將無法進入會場觀禮。對此，美方已承諾幫助協調，而代表團其他的行程均將按原計畫進行。

據了解，由於台北與華府間沒有直航航班，因此代表團選擇在距離華府較近的紐約入境。而根據天氣預報，東北地區19日午後會出現降雪和極端天氣，因而代表團在紐約的行程安排匆忙，未及午餐便盡快趕赴華府。

本次訪美代表團成員除韓國瑜外，還包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

華府 韓國瑜 川普

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