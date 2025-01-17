我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國TikTok難民湧小紅書稱中國網民「好友善」 CNN：蜜月期短暫

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

紐約市2026財年初步預算 無證客安置費大減13億元

記者許君達／紐約報導
由於無證客的人數和安置成本均有所減少，紐約市2026財年初步預算案將不再削減必要的市政開支。圖為被作為紐約無證客接待中心的曼哈頓羅斯福酒店內部。(記者許君達／攝影)
由於無證客的人數和安置成本均有所減少，紐約市2026財年初步預算案將不再削減必要的市政開支。圖為被作為紐約無證客接待中心的曼哈頓羅斯福酒店內部。(記者許君達／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)16日發布2026財年初步預算案，總額達1145億元，表示由於移民邊境政策改變等，新財年預計無證客安置相關可減13億元，公園和圖書館等曾被削減預算的公共服務，預計也將恢復服務。

亞當斯介紹，紐約市2025和2026財年的稅收收入分別比預期水平增加了11億元和20億元，加上從其他項目中節省出的資金，兩年內總計節省了34億元。另外一個重要變化是無證客安置開支的減少。在2024年內，由於邊境政策的改變以及更多的無證新移民開始自食其力，預計2026財年無證客安置相關預算將可減少13億元。根據預算案中給出的數據，市府已將接受安置的無證客數量從高峰時期的6萬9000人下調到5萬人。

財政收入的增加與無證客的減少使亞當斯市府不再削減預算，而公園和圖書館等曾被削減預算的公共服務也得以恢復。市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)介紹，公園部門的預算已恢復至無證客危機前的正常水平。

初步預算案在維護公共安全方面的預算總額達1億3700萬元，主要用於更有效地收容安置遊民和患有精神疾病的無家可歸者，還有3200萬元用於升級布碌崙(布魯克林)伍德霍爾醫療中心(Woodhull Medical Center)的精神疾病拘留治療中心，以便更好地安置涉嫌犯罪並被拘留的精神疾患。

預算案同時提出「為勞工階層減稅」提案，計畫用6300萬元預算幫助低收入家庭減免稅負。此外，初步預算案還提出了一項總額1700億元的十年資本投資計畫，用於基礎設施改善及住房、交通、教育、警務等方面。

通常，初步預算案均會保留較大的更改空間。亞當斯在公布初步預算案的同時也表示，由於即將上任的川普政府會給聯邦政策帶來較大的不確定性，因而現在還無法確知最終的預算案將會有哪些改變。專業人士介紹，川普政府如果在移民、教育、社會福利等方面減少對紐約的投資，紐約市將被迫投入更多資源以彌補聯邦撤資的虧空。

初步預算案公布後，市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)對其沒有再試圖削減市政機構開支表達了支持，但即將在今年的市長選舉中挑戰亞當斯的市主計長蘭德(Brad Lander)則稱其「乏善可陳」，沒有增加儲備金，也沒有改善投入本就長期不足的項目。

預算 無證客 亞當斯

上一則

地鐵縱火還燒警車 市警緝1男

下一則

亞當斯赴海湖莊園會川普 表態合作
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市2026財年初步預算1145億元 無證客開支大減

紐約市2026財年初步預算1145億元 無證客開支大減
斯靜格競選市長 肅清市府腐敗 不再自稱進步派 轉而支持SHSAT

斯靜格競選市長 肅清市府腐敗 不再自稱進步派 轉而支持SHSAT
華埠羅斯福公園售賣贓物痼疾 亞當斯承諾會開車去看一看

華埠羅斯福公園售賣贓物痼疾 亞當斯承諾會開車去看一看
陳學理會晤市長副幕僚長 談86街遊民所

陳學理會晤市長副幕僚長 談86街遊民所

熱門新聞

去年7月上路並在今年開始實施罰鍰的紐約市垃圾桶新規，在開罰一周內市清潔局已開出近500張罰單。(記者馬璿╱攝影)

紐約垃圾桶新規一周開出近500張罰單 華人怨規定模糊

2025-01-10 19:28
大華超市門口貼著招聘廣告。(記者高雲兒╱攝影)

華人超市競爭激烈 99大華進駐紐約法拉盛

2025-01-15 06:45
由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著猶豫的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約蛋價持續飆升 華人為買便宜傷腦筋

2025-01-11 07:48
網約車公司優步近日宣布削減紐約與新澤西之間行程的司機補貼，並將一項新設立的1.5元附加費轉嫁給乘客，引發司機不滿。(美聯社)

Uber削減紐約-新澤西補貼 司機反彈 華人考慮轉行

2025-01-12 07:09
專家呼籲，為緩解住房壓力，長島房主應改善房屋條件，並釋放更多閒置空間進入租賃市場，以增加供應。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)

紐約長島房價高買不起 華裔年輕人處境難

2025-01-10 12:14
小巴司機余先生表示，由於堵車費徵收後入城路段冷清，「跑一趟要快十幾、20分鐘，小巴乘客也受益」。(記者曹馨元╱攝影)

堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘

2025-01-13 07:35

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響