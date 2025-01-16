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華埠羅斯福公園售賣贓物痼疾 亞當斯承諾會開車去看一看

記者曹馨元／紐約報導
紐約市長亞當斯在位於下東城的格蘭街社區中心舉行長者里民大會，傾聽長者需求。(記者曹馨元／攝影)
紐約市長亞當斯在位於下東城的格蘭街社區中心舉行長者里民大會，傾聽長者需求。(記者曹馨元／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)15日在下東城格蘭街社區中心(Grand Street Settlement)舉行針對長者的里民大會，多名華裔老人就治安、衛生、住房等話題積極提問。針對華埠羅斯福公園(SDR Park)售賣贓物及販毒痼疾，亞當斯承諾，自己將親自驅車前往查看，若情況屬實將盡快展開打擊行動。

據了解，這是亞當斯在任期內舉辦的第18次長者里民大會。他表示，老年人是紐約市人口中增長最快的群體，為他們建造一個包容化的城市、讓老人門能更便利地獲得城市資源，也是當下政府最重要的任務之一。里民大會將老人分為十餘個小組，每組向亞當斯提出一個問題；其中，華裔老人約占半數。

有華裔老人提出，在格蘭街地鐵站附近及華埠羅斯福公園(SDR Park)，總有兜售贓物、販賣毒品的情況，讓社區整體治安情況變差，也使居民在夜間路過時總感到害怕。這一問題由來已久，與羅斯福公園部分區域光照不足、成為治安盲區有關。

亞當斯回應道，他此前並不知道羅斯福公園存在售賣贓物的情況，他也在現場承諾民眾，將親自「抽空開車過去看看」，若情況屬實，一定儘快採取行動，打擊當地的非法兜售活動。

同時，在場的華裔老人也通過翻譯向亞當斯提出，自己因地鐵治安變差而不再敢搭乘地鐵，希望市府能在地鐵系統配備更多警員。亞當斯回答道，他自己也常常搭乘地鐵，所以很能理解人們「見到警員才放心」的心態；他表示，市府已經為紐約市警總局分配了額外200名專門在地鐵系統值班的警員，而州長霍楚(Kathy Hochul)也在近日提出，將在未來六個月內安排警員在每列夜班地鐵列車上巡邏。

可負擔房屋短缺是在場老人最關心的問題之一。華裔老人梁女士指出，「可負擔房屋其實並不是那麼便宜」，房租始終讓低收老人感到吃力；另外一名華人長者也表示，可負擔房屋的申請時間過長，對於老人來說並不友好。

亞當斯回答道，他同意「紐約市急需更多住房」的意見，「我們沒有足夠的地方來建公寓，這就是為什麼我們需要在這件事上更具創新，比如在圖書館樓上蓋公寓樓」。他表示，希望能通過「同意之城」計畫，為老人建造更多可負擔房屋。

亞當斯 地鐵站 華裔

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