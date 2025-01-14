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霍楚州情咨文 將推校園手機禁令

記者曹馨元╱紐約報導
紐約州長霍楚13日表示，她將在即將到來的州預算會議中，加入醞釀已久的校園手機禁令提案。(美聯社)
紐約州長霍楚13日表示，她將在即將到來的州預算會議中，加入醞釀已久的校園手機禁令提案。(美聯社)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)13日表示，她將在即將到來的州預算會議中，加入醞釀已久的校園手機禁令提案，而具體計畫則將於本月晚些時候公布。

霍楚曾在去年5月就表示，為改善青少年沉迷手機、上課時注意力不集中的現象，將在全州校園內實施手機使用限制措施。前市教育局總監班克斯(David Banks)也在去年夏天表示，紐約市公立學校很可能會在秋季學期考慮推行手機禁令。但紐約市長亞當斯(Eric Adams)卻在9月為該計畫踩下急剎車，稱在全市學校實行手機禁令還面臨著許多障礙。

去年下旬，霍楚也就此計畫展開聆聽之旅，希望通過與家長、教育工作者及其他利益相關者溝通來落實手機禁令的細節。如今她表示，在大量與學生的溝通後，「我們必須正視校園內的手機問題了」。

霍楚談到，一位年輕的女孩告訴她，「你得把我們從我們自己手中拯救出來」。這名女孩稱，大量學生擔心，一旦他們放下手機，就會錯過同學間對於派對等事項的最新討論、或對於彼此的閒言碎語。「你們受到的(心理健康)壓力太大了，我必須幫助你們解決這個問題」，霍楚說。

作為州預算的一部分，手機禁令提案需經過州議會的批准，而非州長的行政命令。州參議院教育委員會主席梅耶(Shelley Mayer)此前表示，在州議會，手機禁令在原則上獲得了廣泛的支持，「但我們仍希望這些事由地方政府決定」。

華裔家長陳女士表示，如今孩子在家裡就一直拿著手機，若在學校也不對手機的使用進行管控，那麼每日盯著手機時間過長，對學生無論身體還是學業發展都沒有好處，「我覺得大部分家長都能接受孩子在上課期間不看手機，(家長)聯繫孩子主要是在上下課期間，這段時間能用手機就行。」

教師工會聯盟(United Federation of Teachers)數月前發布一項調查指出，63%的教育工作者支持在全市範圍內推廣手機禁令。

霍楚 紐約市 預算

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