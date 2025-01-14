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市長選舉民調 葛謨32%領先 亞當斯：楊安澤也領先過兩位數

記者曹馨元╱紐約報導
最新民調顯示，在可能角逐紐約市長競選的民主黨候選人中，還未正式宣布參選的前紐約州長葛謨支持率遙遙領先。(美聯社)
最新民調顯示，在可能角逐紐約市長競選的民主黨候選人中，還未正式宣布參選的前紐約州長葛謨支持率遙遙領先。(美聯社)

最新第三方民調顯示，在可能角逐紐約市長競選的民主黨候選人中，還未正式宣布參選的前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)支持率遙遙領先，高達32%，現任市長亞當斯(Eric Adams)支持率僅有6%；亞當斯卻表示對此毫不擔心，「楊安澤之前也領先我兩位數」。

據Politico報導，這份第三方民調共訪問800位民主黨選民。當受訪者被要求選擇他們最喜歡的民主黨籍市長候選人時，有32%的選民表示支持前州長葛謨，他也以高票位列榜首；居第二位的是前市主計長斯靜格(Scott Stringer)，支持率為10%；現主計長蘭德(Brad Lander)位列第三，支持率為8%；而現任市長亞當斯則僅獲6%的支持。民調也顯示，選民中表示對亞當斯及葛謨有負面印象的比率較高，分別達71%與48%。

民主黨市長初選定於6月24日舉行。目前，葛謨還未正式宣布參與市長競選；知情人士透露，他預計將於2月展開競選計畫。

亞當斯在13日的記者會上表示，自己對暫時的落後並不擔心。他將葛謨的暫時領先與2021年楊安澤(Andrew Yang)的領先優勢相提並論，「我之前就經歷過(暫時劣勢)，這對我來說似曾相識」。在2021年2月，楊安澤在參與民主黨初選的候選人民調中以28%領先，亞當斯則以17%緊隨其後；但在最終的選舉結果中，楊安澤卻以名列第四的成績敗選。

亞當斯表示，市長競選就好像體育賽季，在季後賽階段才會體現出誰真正領先。亞當斯在採訪中也堅稱，他在紐約各個社區中建立的實地關係將為他的連任提供助力，「我在為紐約市民建立一個帝國，所以我不能幹坐著擔心民調結果，我必須聽聽紐約民眾怎麼說」。

另一位暫時落後的候選人蘭德，也對民調結果做出了與亞當斯相似的駁斥。「如果你回看四年前的今天，你會發現楊安澤在民調中名列前茅」，蘭德稱，葛謨因養老院死亡案件及性騷醜聞等事件劣跡纏身，「目前還只是市長競選的開頭，我不相信紐約市民會希望市政廳再出現一個腐敗混亂的領導者」。

預計斯靜格也將在近期正式展開競選活動。據知情人士透露，斯靜格團隊認為目前暫居第二是樂觀的數據，並相信斯靜格會在排序複選制中擊敗亞當斯、葛謨等負面數據高的候選人，「在參選人正式展開競選後，民調會發生變化；斯靜格目前還沒有發力，因此這個民調數字不錯。」

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