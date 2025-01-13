堵車費效應持續 長島鐵路乘客量顯著增加

據最新報告，堵車費實施以來，北線、長島鐵路的乘客量均顯著上升。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州 交通數據顯示，自5日堵車費 計畫正式實施以來，北線鐵路(Metro-North)和長島鐵路 (LIRR)的乘客數量顯著增加。與去年同期相比，這兩條郊區通勤鐵路的使用量皆有顯著提升。

根據紐約州開放數據平台(New York State open data portal)的資料，長島鐵路在堵車費實施後的首周，無論是周末還是工作日的乘客量均有增長，僅有開放當天遇上周日的9萬6683人低於去年1月5日(周五)的19萬9441人次。

若同以工作日相比，1月8日(周三)共有23萬9444人搭乘長島鐵路，較去年1月8日(周一)的20萬8960人增加了14.6%。同樣，9日的乘客量達到22萬9804人，比去年同日的21萬3699人增長了7.5%。

北線鐵路的客流量也有所增加。同以8日為例，該鐵路當日運送了20萬9550名乘客，相較於去年1月8日的18萬4150名，增幅為13.8%。9日則有19萬8894名乘客，比去年同日的18萬8888人多了5.3%。此外，今年1月的兩個周日客流量也比去年同期增加了2萬2481人。

同時，紐約市地鐵和公車的每日乘客數量也呈增加趨勢。根據紐約州的初步數據，從5日至8日，地鐵的日均乘客量達到320萬人次，較2024年同期增長了10%。

隨著公共交通使用量的增加，倡導組織也呼籲改善服務。「乘客聯盟」(Riders Alliance)的資深組織者蕾絲(Jolyse Race)在9日針對市長亞當斯(Eric Adams)的市情咨文發表評論時指出，紐約的家庭迫切需要更快速的公車服務，並強調公車乘客中有許多人是單親家庭或主要負責照顧孩子、老人及身障者的家屬。

儘管大都會運輸署(MTA)尚未公布堵車費的全面影響，但初步數據顯示結果不一。根據Congestion Pricing Tracker，6日早高峰時段，荷蘭隧道(Holland Tunnel)的通勤時間從平均23分鐘縮短至12分鐘。然而，收費區邊緣的交通壓力卻有所增加，停車位緊張與擁堵問題日益突出。