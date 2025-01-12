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Uber削減紐約-新澤西補貼 司機反彈 華人考慮轉行

記者高雲兒╱紐約報導
網約車公司優步近日宣布削減紐約與新澤西之間行程的司機補貼，並將一項新設立的1.5元附加費轉嫁給乘客，引發司機不滿。(美聯社)
網約車公司優步近日宣布削減紐約與新澤西之間行程的司機補貼，並將一項新設立的1.5元附加費轉嫁給乘客，引發司機不滿。(美聯社)

曼哈頓堵車費自本月開始實施，網約車公司優步(Uber)則在堵車費開徵後，除向乘客加徵附加費，更向旗下司機宣布削減紐約與新澤西之間行程的補貼，引發紐約司機強烈不滿。許多華人司機直言，如今網約車收入已經相當低迷，這項新政策無異於雪上加霜，甚至讓他們考慮轉行。

據悉，優步此前為往返紐約與新澤西的8萬多名司機提供每趟20元的補貼，以幫助他們彌補過路費、燃油與其他成本。然而優步近日通知司機，自5日起，也就是堵車費開徵當日，該補貼將縮減至高峰時段16.06元、非高峰時段14.06元。

優步在發送給司機的電子郵件中表示，隨著堵車費及其他成本上升，公司需要調整補貼，以更準確地反映司機的實際行程開支。然而，獨立司機工會(IDG)主席塞克斯頓(Brendan Sexton)批評優步此舉「過於貪婪」，並形容減少補貼為「令人髮指」。

另外，作為紐約市堵車費計畫的一部分，州府向優步、Lyft等網約車公司加收1.5元的附加費，但允許這筆費用轉嫁給乘客。據獨立司機工會估算，僅以去年優步的紐約至紐瓦克機場行程為例，該公司一年內便可額外獲取600萬元的利潤。

工會華人司機召集人林境盛表示：「這確實傷害了司機的收入。優步希望透過降低部分成本來維持乘客數量，但這只會損害勞工的利益。實際上，優步已經賺得足夠多，理應將司機的利益放在首位。」

從事優步司機七年的沈先生坦言：「現在叫車的人本來就少，乘客天天抱怨價格貴，這樣下去只會更糟。」他補充，過去兩年來，優步的獎勵和佣金大幅縮減，導致司機收入不斷下降，「生意愈來愈難做，我已經準備去考卡車牌，打算轉行了。」

與優步不同，其競爭對手Lyft仍維持對紐約與新澤西行程20元的補貼。對此，優步發言人戈德(Josh Gold)回應稱，公司縮減補貼的主要目標是維持較低車費。他強調，政府強制徵收的稅款與費用已占據平均車費的15%，再加上市長亞當斯試圖推動五年內的第六次價格上調，「紐約市民已無法承受更多額外費用」。

然而，不滿的司機與工會已呼籲紐約市府介入，以確保司機獲得公平薪資。

堵車費 紐約市 新澤西

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