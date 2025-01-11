紐約蛋價持續飆升 華人為買便宜傷腦筋

由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著猶豫的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

由於加州近期爆發禽流感，導致雞蛋 供應鏈受阻，紐約的雞蛋價格持續飆升，一盒普通雞蛋的零售價從原本的3元暴漲至6至7元，甚至有高達10元的價格，讓許多華人民眾直呼「吃不消」；在農曆新年即將來臨之際，華人動用各種辦法，努力尋找便宜的雞蛋。

在紐約華人社區，雞蛋價格節節攀升，以法拉盛 為例，一家華人超市 內，一打特大雞蛋售價高達8.49元，18顆特大雞蛋更是突破10元，到了12.49元，一打有機雞蛋則已飆升至9.29元，而一向最便宜的白雞蛋也要6.99元。其他的華人超市的價格稍微便宜，但最便宜的仍要6.49元，有機雞蛋則標價7.99元。

由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著想要購買、但又無法馬上下得去手的顧客，不少人邊挑邊嘆氣，「怎麼這麼貴！」，「實在太離譜了！」；一名購買兩盒最便宜白雞蛋的張女士感嘆，之前只要兩、三塊錢，這兩個月一直漲，擔心下次又要更貴了，這次索性買兩盒，而另位猶豫不決、最後放棄購買的王先生則說，雞蛋價格一個月內漲了三、四次，比股票還猛，反正也不是必需品，「不買了。」

儘管價格高漲，許多華人仍無法割捨雞蛋，紛紛動腦筋尋找平價貨源。在長島市生活的林小姐透露，連鎖超市Trader Joe's的雞蛋價格相對穩定，普通雞蛋約3元，農場雞蛋4.99元。此外，她的朋友在網上發現更便宜的選擇，「Kroger超市的雞蛋特價3.99元，我朋友等到優惠券，最後只花了1.7元一盒」，現在確實不如從前那樣隨意，買雞蛋一定要貨比三家。

對於飲食講究的范先生來說，普通白雞蛋不在他選項之內，「我只吃有機蛋，美國轉基因食品太多，非有機的不考慮」；為了精打細算，他長期在手機應用程序上關注各大超市的價格波動，「我發現Aldi的有機蛋只要4.39元，一口氣買了五盒！去年一直到4、5月價格才回落，不知道今年會不會一樣。」