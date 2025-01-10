長島房價高買不起 華裔年輕人處境難

專家呼籲，為緩解住房壓力，長島房主應改善房屋條件，並釋放更多閒置空間進入租賃市場，以增加供應。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)

近年來，紐約州房租與房價 節節攀升，尤其是長島地區，即便是全職工作的專業人士，租房仍是一項沉重的負擔，而購房更是難上加難，對於許多80後、90後的華裔年輕人，若無家庭支持，買房幾乎已經成為不可能的任務。專家呼籲，為緩解住房壓力，長島房主應改善房屋條件，將更多閒置空間投入租賃市場，從而增加房源供應。

根據美國人口普查局的美國社區調查(ACS)數據，在2023年，長島蘇福克郡(Suffolk County)的房租中位數為2045元，雖比前兩年稍下降，但仍遠高於2019年的1796元。長島納蘇郡(Nassau County)的租金 情況則更為嚴峻，2023年的平均租金達到2223元，而2019年僅為1790元。

房價方面，2023年蘇福克郡的房價中位數為58萬4800元，而納蘇郡則高達67萬4200元。而房價仍在持續上漲，根據報導，在去年11月，蘇福克郡的房屋中位銷售價格已達到65萬1000元，納蘇郡則達77萬5000元。

長島的住房危機不僅使得低收入者難以負擔，許多華裔中產階級，也陷入「收入過高無法獲得補助，但仍負擔不起房價」的困境。隨著租金與房價持續上漲，愈來愈多人不得不放棄或調整購房計畫。

31歲的鄭小姐於去年年中與男友結婚，原本計畫在長島置產，「我在長島讀書、工作已經十幾年了，並不想搬離這裡」。她和丈夫花費數月尋找價格60萬元以下、距離皇后區車程20分鐘內、且具備三房兩衛的房屋，卻始終無果，「符合我們要求的房子都是超過預算的，要不就太遠，要不就太破，這幾年的房價漲了太多了」。

最終，他們選擇在道格拉斯頓，購買一套50萬元的一室戶公寓，並依靠家庭資助支付首付款，「我們都是研究生畢業，工作時間不長，根本無法存下足夠的購房資金。」鄭小姐坦言。

還在讀博士的32歲張Jason本來則沒有買房的打算，他和妻子一直3000元月租，住在花園城的阿瓦隆一室戶公寓，然而他們最近收到房租可能上漲到3600元、甚至3800元的消息，「這個價格就太嚇人了，所以我們立刻決定買房」。由於兩人目前只有一人在工作，所以首付要求極高，「我們現在打算買一個100萬元的房子，首付就要出一半」，張Jason說，「當然還是需要家裡幫忙，主要是租房真的不划算。」

長島社區發展組織(Community Development Long Island)總裁兼執行長歐謝(Gwen O’Shea)表示，住房供應短缺是長島市 場的主要問題，「與鄰近地區相比，長島的住房開發與租賃市場明顯滯後。例如，新澤西州租賃房屋占總住房比例約35%，但長島僅有20%。」