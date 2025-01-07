堵車費生效上班首日 通勤時間銳減 民眾蜂擁申請E-ZPass

紐約市6日迎來堵車費上路後的首個工作日早高峰，全市各大進入曼哈頓60街以南的路段通勤時間銳減，圖為荷蘭隧道進城路段。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市6日迎來堵車費 上路後的首個工作日早高峰，數據顯示，全市各大進入曼哈頓 60街以南的路段通勤時間銳減，但曼哈頓島內的交通流量在數據上並無太大變化。同時，由於沒有註冊E-ZPass支付系統的車輛比有該E-ZPass的車輛徵收費用高50%，該系統網站在6日早晨也因訪客活動過多而崩潰。

根據紀錄堵車費影響的實時交通數據監測網站Congestion Pricing Tracker，各個受堵車費影響的進城路段均在6日早晨體現了通勤時間的大幅減少。連通曼哈頓與新澤西州的荷蘭隧道(Holland Tunnel)，在6日晨7時30分的早高峰最壅堵時段，由往日平均23分鐘的通勤時間縮減至僅需12分鐘。

同樣，連通曼哈頓與布碌崙(布魯克林)的威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)，早高峰通勤時間平均降低30%左右；皇后區大橋(Queensboro Bridge)、林肯隧道(Lincoln Tunnel)早高峰的平均通勤時間縮減達50%。但該網站也顯示，曼哈頓島內的路段，如翠貝卡(Tribeca)至曼哈頓下東城(Lower East Side)、雀兒喜(Chelsea)至基普灣(Kips Bay)等，6日的平均通勤時間並無太大變化。

根據規定，註冊線上收費平台E-ZPass的私人車輛每日需支付堵車費9元，而沒有E-ZPass的私人車輛每日則需支付13.5元，比E-ZPass用戶高50%。在6日9時45分左右，E-ZPass官網因訪客活動過於頻繁而導致系統崩潰，到10時20分左右，網站才恢復正常運行。可見大量有車人士擔心受堵車費影響，便蜂擁註冊。

由於曼哈頓華埠 處在堵車費徵收區域內，不少在華埠上班、但居住在布碌崙等地的華人都對堵車費頗有微詞，華埠一眾小商家也擔心堵車費會讓他們的生意受到負面影響。

在華埠一家餐館擔任前台的張先生家住布碌崙，每日開車上班。他表示，堵車費的徵收讓他「增加多了一筆開支，收入變少了」。同樣在華埠上班、家住新州的梅先生年齡較大，「腿腳不方便」，所以表示不會考慮轉用公共交通，「該付的還是會付」。