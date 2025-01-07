我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

西藏地震已知53人遇難 民眾：震到不敢進房

堵車費生效上班首日 通勤時間銳減 民眾蜂擁申請E-ZPass

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市6日迎來堵車費上路後的首個工作日早高峰，全市各大進入曼哈頓60街以南的路段通勤時間銳減，圖為荷蘭隧道進城路段。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市6日迎來堵車費上路後的首個工作日早高峰，全市各大進入曼哈頓60街以南的路段通勤時間銳減，圖為荷蘭隧道進城路段。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市6日迎來堵車費上路後的首個工作日早高峰，數據顯示，全市各大進入曼哈頓60街以南的路段通勤時間銳減，但曼哈頓島內的交通流量在數據上並無太大變化。同時，由於沒有註冊E-ZPass支付系統的車輛比有該E-ZPass的車輛徵收費用高50%，該系統網站在6日早晨也因訪客活動過多而崩潰。

根據紀錄堵車費影響的實時交通數據監測網站Congestion Pricing Tracker，各個受堵車費影響的進城路段均在6日早晨體現了通勤時間的大幅減少。連通曼哈頓與新澤西州的荷蘭隧道(Holland Tunnel)，在6日晨7時30分的早高峰最壅堵時段，由往日平均23分鐘的通勤時間縮減至僅需12分鐘。

同樣，連通曼哈頓與布碌崙(布魯克林)的威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)，早高峰通勤時間平均降低30%左右；皇后區大橋(Queensboro Bridge)、林肯隧道(Lincoln Tunnel)早高峰的平均通勤時間縮減達50%。但該網站也顯示，曼哈頓島內的路段，如翠貝卡(Tribeca)至曼哈頓下東城(Lower East Side)、雀兒喜(Chelsea)至基普灣(Kips Bay)等，6日的平均通勤時間並無太大變化。

根據規定，註冊線上收費平台E-ZPass的私人車輛每日需支付堵車費9元，而沒有E-ZPass的私人車輛每日則需支付13.5元，比E-ZPass用戶高50%。在6日9時45分左右，E-ZPass官網因訪客活動過於頻繁而導致系統崩潰，到10時20分左右，網站才恢復正常運行。可見大量有車人士擔心受堵車費影響，便蜂擁註冊。

由於曼哈頓華埠處在堵車費徵收區域內，不少在華埠上班、但居住在布碌崙等地的華人都對堵車費頗有微詞，華埠一眾小商家也擔心堵車費會讓他們的生意受到負面影響。

在華埠一家餐館擔任前台的張先生家住布碌崙，每日開車上班。他表示，堵車費的徵收讓他「增加多了一筆開支，收入變少了」。同樣在華埠上班、家住新州的梅先生年齡較大，「腿腳不方便」，所以表示不會考慮轉用公共交通，「該付的還是會付」。

而東百老匯大道上的理髮店「新形象」老闆余先生則表示，自己有70%左右的客人都不是華埠本地居民，而堵車費的徵收很可能造成這部分客群的流失，「他們現在都說，沒事就不來唐人街了」。

曼哈頓島內的交通流量在數據上並無太大變化。(記者曹馨元╱攝影)
曼哈頓島內的交通流量在數據上並無太大變化。(記者曹馨元╱攝影)

堵車費 曼哈頓 華埠

上一則

史島民代續反堵車費 要求對史島居民「網開一面」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

對抗堵車費 市議員發文「雷射筆可損壞MTA鏡頭」引爭議

對抗堵車費 市議員發文「雷射筆可損壞MTA鏡頭」引爭議
堵車費真有效？實施後首個早高峰 進曼哈頓快多了

堵車費真有效？實施後首個早高峰 進曼哈頓快多了
堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清
低收入者、收費區內市民 可申請堵車費減免、抵稅

低收入者、收費區內市民 可申請堵車費減免、抵稅

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
位於曼哈頓60街的皇后區大橋是收費區的分界線，上層從62街匝道往北可繞開收費，下層則無法避免。(記者范航瑜／攝影)

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

2025-01-04 19:14
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

2025-01-05 20:00
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
市府提醒居民周一風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約周一風雪 市府籲注意安全

2025-01-05 18:40
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

2025-01-06 07:38

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分