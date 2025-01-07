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史島民代續反堵車費 要求對史島居民「網開一面」

記者胡聲橋╱紐約報導
史島民代認為，史島居民一直被排除在捷運系統之外，絕大部分居民只能使用私家車通過維拉扎諾大橋前往曼哈頓，對他們徵收堵車費是不合理的。(路透)
史島民代認為，史島居民一直被排除在捷運系統之外，絕大部分居民只能使用私家車通過維拉扎諾大橋前往曼哈頓，對他們徵收堵車費是不合理的。(路透)

曼哈頓堵車費已經開始徵收，但史泰登島民選官員繼續發聲反對堵車費。他們認為，史島居民一直被排除在捷運系統之外，只能使用私家車，對他們徵收堵車費是不合理的。另一方面，史島仍在也試圖通過法律途徑反對堵車費。

史島市議員、市議會少數黨領袖博雷利(Joe Borelli)6日表示，堵車費對史島通勤者的影響尤為嚴重。他以自己為例，如果他從史島的家中乘坐公共交通到曼哈頓雀兒喜(Chelsea)，他就要提前計畫2小時26分鐘的路程。「對我而言，我無法通過捷運系統，從家裡到曼哈頓來。對於任何紐約人而言，如果在自己的城市內通勤，單程時間都不應該是2小時26分鐘」。

博雷利認為，史島居民無法使用捷運系統，堵車費給50萬史島居民帶來的經濟負擔格外沉重，也是不合理和無法接受的，他因此呼籲大都會運輸署(MTA)對史島居民網開一面，讓他們無需支付堵車費。

史島區長佛塞拉繼續強烈反對堵車費。(X平台佛塞拉帳號)
史島區長佛塞拉繼續強烈反對堵車費。(X平台佛塞拉帳號)

史島區長佛塞拉(Vito Fossella)表示，史島從來就沒有真正納入紐約市的捷運系統，開徵堵車費後，布碌崙(布魯克林)和皇后區的居民可以放棄開車，選擇乘坐地鐵，但史島居民根本就沒有這項選項。佛塞拉還認為，開徵堵車費不僅增加史島居民的經濟負擔，而且會加重史島的空氣汙染和交通堵塞，因此堵車費開徵日是很壞的一天，甚至會改變史島居民的生活方式和行為方式，這也是他們決定繼續抗爭的原因。

截至目前，紐約市最大的教師工會——教師聯合工會(UFT)和佛塞拉為阻止實施堵車費計畫而共同發起的聯邦訴訟仍在進行中。佛塞拉說，雖然他們在一些庭審中失利，但辯方很多觀點並不和案情相符，論述也不全面，他希望聯邦法官能夠聽取他們的意見。

針對史島居民反對堵車費的強烈情緒，MTA表示，他們會增加史島和曼哈頓之間的公車，幫助史島居民順利地在兩地間通勤。MTA還表示，所收取的堵車費中，有一部分將用於改進維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)的狀況。

史島市議員博雷利繼續強烈反對堵車費。(X平台博雷利帳號)
史島市議員博雷利繼續強烈反對堵車費。(X平台博雷利帳號)

堵車費 曼哈頓 捷運

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