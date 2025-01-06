大紐約華人基金會 將辦大學申請論壇

大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將舉辦免費線上論壇，為高中學生與家長提供大學申請流程、獎學金申請策略及未來規畫的實用指導。(取自大紐約區華人教育基金會官網)

大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將於13日(周一)舉辦免費線上大學申請與獎學金論壇，為高中學生及家長提供實用指導，涵蓋大學申請流程、獎學金申請策略以及未來規畫。

此次活動將由三位歷屆獎學金得主共同主持，分享他們的經驗與建議。2023年「優秀獎學金」(Merit Scholarship)得主郭美希(Sabrina Guo)，目前就讀於耶魯大學 ，自幼熱心公益並保持優異的學術表現，她立志在未來於法律與公共政策領域發揮影響力。2024年「基礎獎學金」(Need-Based Scholarship)得主陳嘉玲(Erica Chan)，因祖母罹患帕金森氏症而關注心理健康 ，目前於水牛城紐約州 立大學(University at Buffalo)攻讀神經學與數學，未來希望成為精神科醫師。2023年雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarship)得主何嘉輝(Allen Ho)則現就讀於麻省理工學院(MIT)，將分享他在大學申請過程中的實用技巧與經驗。

活動中，參與者將學習撰寫大學申請文書、瞭解財務援助與獎學金機會，並透過問答環節與主持人互動，獲取個人化建議。此次論壇適合全美各地高中學生參與，無論年級或背景。

講座將13日(周一)晚間6時線上舉辦，欲參加者可透過基金會的Facebook與Instagram帳號@dollarsforscholars註冊，或訪問活動網站獲取更多資訊，網址https://reurl.cc/DKb76Q。2025年度獎學金將於3月開放申請，而大學準備課程的詳細內容則預計於春季公布。