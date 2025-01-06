低收入者、收費區內市民 可申請堵車費減免、抵稅

堵車費計畫5日起實施，紐約成為全美首個實行堵車費的城市。(路透)

自5日起，進入曼哈頓的駕駛需支付每趟9元的堵車費 ，許多通勤族因此感到經濟壓力加重。不過，根據MTA 的最新規畫，符合條件的駕駛者可以申請「低收入折扣計畫」(Low-Income Discount Plan)，以享受費用減免。申請成功後，每月的前10趟旅程將按原價計費，但自第11趟起，高峰時段的堵車費將享有五折優惠。

駕駛者若要符合申請資格，需滿足以下條件之一：前一年度的聯邦調整後總收入不超過5萬元，或已參加政府補助計畫，如糧食券計畫(SNAP)、婦幼營養補助計畫(WIC)、或貧困家庭臨時援助計畫(TANF)。申請者需提供相關證明文件，包括最新的1040報稅 表或報稅記錄及對應的W-2表單，或者補助計畫的參加證明文件。

有意申請的駕駛需先註冊E-ZPass NY帳戶，並確認帳戶內車牌資訊已更新。申請者可登入MTA官網填寫線上申請表，並上傳所需文件。審核通過後，駕駛者將收到正式通知書。更多申請步驟可參考MTA網站提供的線上說明影片，或撥打E-ZPass客服了解詳情，電話(800) 333-8655。

而對於居住在堵車費區域的居民，MTA還提供「中央商業區稅額抵免」(Central Business District Toll Tax Credit)，進一步減輕費用負擔。符合資格的申請者需滿足以下條件：主居所位於紐約市堵車費區域內；紐約州調整後的年度總收入低於6萬元；且支付的堵車費未被用作商業支出。符合條件者需於2025年報稅時填寫IT-268表格，並於2026年4月15日(周三)之前隨個人所得稅報表一併提交。

有關如何計算已支付的堵車費及正確填寫IT-268表格的具體指南，請造訪MTA網站進一步了解。此外，居民亦可向稅務顧問或紐約州稅務與財務部門尋求協助。完整資訊可查閱MTA堵車費專屬網站，網址https://congestionreliefzone.mta.info/。