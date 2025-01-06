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堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

記者許君達／紐約報導
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

曼哈頓堵車費從5日零時起開始徵收。根據Google地圖的實時路況信息和實地觀測到的情況，5日當天通往曼哈頓收費區的多個橋隧通道均出現罕見的暢通現象，顯示堵車費對減少進入曼哈頓的交通量有所作用。不過，在壅堵減少的同時，堵車費對於曼哈頓乃至整個紐約市的經濟繁榮可能帶來的潛在影響也不容忽視。多名新澤西華人在受訪時均表示，未來如非必要，將會減少前往紐約消費或活動的頻率。

住在新州愛迪生(Edison)的華人Terry算了一筆帳，從愛迪生到紐約的最新通勤火車往返票價為30.4元，在堵車費開徵前，開車前往紐約的高速過路費、隧道費以及停車成本能勉強與火車加地鐵的票價成本持平。而在增加一筆堵車費後，開車的成本大增，使他不得不更多依賴火車。然而，從家到火車站、等待火車、下火車後轉乘地鐵前往最終目的地這一整套流程的時間成本和舒適度都很難令人滿意。

他表示，以前還不時會前往曼哈頓華埠滿足一下口腹之慾，但未來恐怕不會再有這種閒情逸致了。除非是無法推辭的工作或活動而不得不去紐約，否則如無必要，會盡量少去紐約。更重要的是，包括愛迪生在內的部分新州市鎮已有了成熟的亞裔和華裔社區，日常生活所需在本地都能滿足，不需要長途跋涉前往紐約。

住在紐瓦克附近的華人David經常往返的工作地點位於曼哈頓和法拉盛，他表示，由於這兩地的公共交通服務還算方便，因此他本來也很少選擇開車上班。然而，如果需要前往公共交通不便的皇后區其他地方或者長島，為便利起見還是需要開車，而曼哈頓橫亙在從新澤西前往長島的交通要塞上，未來無論如何也無法避開一筆額外的收費：借道曼哈頓會被課以堵車費，繞開曼哈頓則必須繳納過橋費。

David表示，未來可能會很少再去皇后區走訪親友了，工作之餘也沒興趣再擠破頭去紐約。本來喜歡在皇后區探索各國風味美食的他，以後會將精力更多放在新澤西。「我們這裡地道廉價的美食不比紐約少，而且開車一小時就能抵達山林湖泊或哈德遜河畔，生活品質遠高於紐約，何必非認準紐約不放？紐約並不是人人都離不開的世界中心。」

曼哈頓 堵車費 皇后區

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低收入者、收費區內市民 可申請堵車費減免、抵稅

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曼哈頓堵車費開徵 1天只收費1次 多次出入不重複課費

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