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堵車費5日上路 皇后區、布碌崙通勤族每年估多花數千元

記者尤昱程／紐約報導
堵車費計畫即將上路，皇后區與布碌崙通勤族面臨經濟壓力，不少人重新評估出行方式，呼籲政府提供更多優惠與補貼。(記者尤昱程／攝影)
堵車費計畫即將上路，皇后區與布碌崙通勤族面臨經濟壓力，不少人重新評估出行方式，呼籲政府提供更多優惠與補貼。(記者尤昱程／攝影)

堵車費計畫將於本月5日(周日)正式啟動，基礎費用為九元。然而，實際的收費因駕駛時間、車輛類型及進入路徑而變得更加複雜，使皇后區布碌崙(布魯克林)的華人通勤族備感負擔加重。

堵車費的收費結構取決於多項因素。例如，駕駛在高峰時段通過皇后區-中城隧道進入曼哈頓，總費用將達14.44元，其中包含隧道通行費和堵車費折扣後的額外收費。而港務局與大都會運輸署(MTA)對高峰時段的定義不同，進一步增加了計算的複雜性。對於每天通勤的駕駛來說，這可能意味著每年需額外支付數千元。

堵車費計畫即將上路，皇后區與布碌崙通勤族面臨經濟壓力，不少人重新評估出行方式，呼...
堵車費計畫即將上路，皇后區與布碌崙通勤族面臨經濟壓力，不少人重新評估出行方式，呼籲政府提供更多優惠與補貼。(記者尤昱程╱攝影)

住在布碌崙班森賀的陳女士是一名在曼哈頓下城長老會醫院工作的醫護人員，她通常通過布碌崙大橋進入曼哈頓。她表示，作為一位工薪階級單身女性，堵車費真的是一個很大的負擔。

她說，這筆費用不僅是每天九元的基礎收費，還包括停車費和其他相關的支出。每月光堵車費可能就要多花費117元，「這項新政策可能讓很多外地居民重新考慮是否要在紐約工作，甚至迫使一些人尋找更靠近家或可遠距工作的機會來避開這筆費用。」

在法拉盛工作的施佳君則提出了她的應對方式。她表示，過去周末通常會固定開車前往教堂，但未來可能會考慮改搭地鐵。如果能在布碌崙或皇后區找到較為便利的停車地點，也會考慮將車停放後轉乘地鐵。不過，由於周日停車免費，且前往較遠地點時開車更加便利，因此周日仍可能優先選擇駕車出行。

施佳君說，如果與朋友結伴出行，無論是駕車還是搭地鐵，花費差距不大，因此在這種情況下她可能還是會選擇開車。而如果需要前往新澤西，她則會選擇繞過需要付費的路段，雖然可能要多花一些時間，但或許能節省開支。

隨著堵車費實施日期臨近，許多皇后區和布碌崙居民正在重新評估通勤選擇，有人考慮改乘公共交通或調整工作地點，也有居民呼籲政府提供更多優惠以減輕經濟壓力。堵車費詳細資訊，可至MTA官網查詢，網址：https://congestionreliefzone.mta.info/。

堵車費 布碌崙 皇后區

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