聯邦法庭開綠燈 堵車費1月5日可望準時上路

紐約市全美首個堵車費計畫將於本周日如期啟動，聯邦法庭30日裁定為計畫掃清法律障礙。(路透)

聯邦法庭30日裁定，儘管新澤西州 對曼哈頓 60街以南堵車費 計畫(Congestion Pricing)提出訴訟，法官表示部分同意該計畫實施，為堵車費的落地掃清最後障礙，預計堵車費計畫將於2025年1月5日(周日)午夜正式啟動。

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)於2023年提起訴訟，指控堵車費計畫未充分評估對新澤西交通和環境的影響，特別是交通分流可能導致的污染加劇問題。然而，負責審理此案的聯邦法官戈登(Leo Gordon)在30日的意見書中駁回了原告的多項要求，認為聯邦機構的整體環境評估已覆蓋相關影響。

法官表示，計畫中針對布朗士區設有明確的汙染緩解措施，但對新澤西部分受影響社區缺乏類似安排。法官要求聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)於1月17日(周五)前補充資料，解釋原因。然而，意見書強調，這些問題不足以阻止計畫按時上路。

根據堵車費計畫，進入曼哈頓核心區域的車輛需支付通行費，高峰時段(平日早5時至晚9時、周末早9時至晚9時)費用為9元，非高峰時段則減至2.25元。大都會運輸署(MTA)預計，該措施將使曼哈頓的汽車與卡車數量減少約10%，並為地區交通系統現代化提供資金支持。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)和紐約州長霍楚(Kathy Hochul)對裁決表示歡迎，稱這是計畫落地的重要支持。利博表示，法官在多數問題上認同紐約聯邦法院的結論，並駁回了新澤西的指控。最重要的是，裁決確認計畫可如期實施。他強調，對聯邦補充資料的能力充滿信心，認為相關問題已基本解決。

霍楚則表示，法庭的意見對於紐約和新澤西的通勤者來說是一個巨大的勝利。「通勤者應該擁有一個安全、高效、現代化的世界級交通系統。本地居民應該擁有清新的空氣和安全的街道。駕駛者應該享有更少的擁堵和更流暢的交通。」她透露，州政府曾向新澤西提出和解方案，但未能達成協議。

然而，新澤西州代表律師馬斯特羅(Randy Mastro)則表示，法官已確認聯邦高速公路管理局在部分問題上的行為「武斷」，未對新澤西制定具體的污染緩解措施。他重申，新澤西將繼續反對該計畫，並要求聯邦機構對當地影響採取更積極行動。