法拉盛槍案死者留3子 家屬向社會求援
皇后區法拉盛日前發生致命槍擊案，兩名華裔男子中彈，其中一名37歲男子李雲頭部中彈不治身亡，身後留下三個孩子。李雲的家屬及多名社區人士於29日在事發地點舉行記者會，呼籲警方儘快破案，還原事件真相，並希望社會提供協助，共同支持這個家庭。
死者母親卓玉珍表示，兒子自從17歲從福建來美國後，便開始在餐館工作。他原本計畫在取得綠卡後，回中國探望罹患癌症的父親，但槍擊案讓這一願望永遠無法實現。
死者妻子趙燕珠表示，事發當晚，她接到朋友的電話通知，說李雲因為打架被送往醫院。當時她以為只是普通的糾紛，沒想到趕到醫院後才發現情況嚴重，李雲已經因頭部受創陷入昏迷，最終搶救無效不幸去世。
趙燕珠和死者共有三個小孩，其中最小的兒子患有先天性氣管疾病，近日因病影響住進醫院，直到記者會當天都還待在病房。趙燕珠說，「他是這個家的支柱，他走了以後，我真的不知道接下來該怎麼辦。」
儘管家庭面臨困難，家屬決定捐贈李雲的器官。卓玉珍說，這項決定是希望能幫助更多人，目前李雲的器官已成功挽救三名患者的生命。她說，「他的生命雖然結束了，但我們希望他的愛能延續下去，幫助更多需要的人。」
死者姐姐李美珍則還原當天事發原因，她表示，李雲當時和朋友一起在玩，搶案發生時他對朋友說，「自己的幾個哥們在裡面，要進去看一下」，抵達搶劫現場後，李雲駕車試圖擋住劫匪的去路，無奈他手無寸鐵，敵不過劫匪的一顆子彈，見義勇為因而喪生。
市警109分局於記者會當天派出超過10名警員，並使用警車封鎖街道以維持秩序。記者會現場聚集了李雲的家屬、朋友，以及多個僑團與社區人士，他們高舉標語，上面寫著「停止暴力」「人人要正義」等訴求，希望警方加快偵破進度，將兇手繩之以法。
州眾議員金兌錫辦公室高級顧問楊愛倫則呼籲，附近居民與商家如擁有行車記錄器或其他相關資訊，應主動聯繫警方或家屬，以協助案件的偵破。她說，這不僅是為了受害家庭，也是為了讓整個社區的安全得到保障。
目前，警方尚未鎖定嫌犯，案件仍在進一步調查中。家屬與社區人士呼籲所有能夠提供幫助的人伸出援手，欲捐款民眾可可至家屬建立的Gofundme網站，網址https://reurl.cc/jQ9Ry2，或撥打電話(718) 312-9766，或前往42-12 Main St A6/A5。
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