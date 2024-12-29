曼哈頓假日市集火災 疑烹飪油肇禍 店家損失上萬

布萊恩公園假日市集27日上午發生火災，多家攤位被燒毀，目前初步判定起因可能為烹飪油接觸到易燃物引起，但仍待進一步調查。(取自市消防局X平台)

曼哈頓 中城布萊恩公園(Bryant Park)假日市集近日發生火災，多家攤位被燒毀，相關單位28日表示，初步判定火災可能為烹飪油接觸到易燃物引起，但仍待進一步調查。

根據市消防局隊長卡斯特拉諾(Joseph Castellano)說法指出，火災約在27日上午9時半發生，火勢蔓延至包含食品攤位的四家商鋪，在上午10時前就被控制住。火災並未造成人員傷亡，目前初步判定為意外造成，但確切起火原因仍在調查中。

受損的攤商皆為食品攤販，溜冰場帳篷則受到輕微波及。毗鄰火災處的攤位「Criollas Empanadas」老闆表示，只損毀一面牆對他而言其實是個奇蹟，但他估計在一年中最繁忙的季節被迫停業的店家，可能會損失高達5萬元的收入。

布萊恩公園發言人表示，目前溜冰場與The Lodge Bar都將正常開放，大多數的假日市集商鋪也已重新開放，未受到影響的商家則在當日稍微重新營業。

布萊恩公園假日市集將持續開放至明年1月5日(周日)，而溜冰場將開放至3月，由於受火災影響的店家將錯過超過一周的營業時間，可能因此損失上萬元。

市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)則提醒通勤者，火災發生後周邊地區都將出現交通延誤與道路封閉狀況，並未提及何時將開放路段。而本次火災距離月中發生在先驅廣場(Herald Square)的火災僅10天，該市集因電力損壞導致起火，雖市集已重新開放，但受損情況最嚴重的18家攤商都無法回歸擺攤行列。卡斯特拉諾針對本月市內假日市集的兩起火災，則表示市集負責人目前並不擔憂，而消防局則認為兩起事件並無關聯。