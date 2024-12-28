報稅季將至 世報訪國稅局發言人解析新規與注意事項

隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

隨著2025年報稅 季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。世界日報日前專訪國稅局 發言人陳露易(Louise Chen，音譯)，解讀報稅季的新變化及常見注意事項，為民眾提供實用建議。

善用工具 申請保護個資

當局鼓勵納稅人註冊在線帳戶，以便更方便地提交報稅表，保護個人稅務信息。此外，納稅人可申請身分保護個人識別號碼(IP PIN)，這是一組六位數字，用於防止他人盜用社會安全號碼(SSN)或個人報稅識別號碼(ITIN)提交稅表。

陳露易表示，IP PIN申請僅能通過國稅局官網進行，因此安全性高，「該PIN每年更新，(用戶)年初會收到新號碼，僅於報稅時使用。若無法創建在線帳戶，民眾也可至納稅人協助中心完成親身驗證。」

2025年的一項新舉措是，即使重複申報被撫養人，國稅局將接受包含有效IP PIN的1040系列表格，此舉將加快審核速度，縮短退稅 時間。

電子申報 有助加快退稅

擁有如自營職業收入等非工資收入的納稅人，則需注意繳納預估稅。納稅人可利用國稅局網站上的預扣稅估算器，計算需繳稅額，避免在報稅時出現意外的稅單。

此外，若民眾2024年透過支付應用程序或交易平台收到超過5000元的商品和服務付款，將在2025年1月收到1099-K表格。陳露易強調，即便是Zelle或Venmo等平台轉帳，或是在網路上出售二手個人物品，只要超過金額門檻，都會收到該表格。而若在不同平台收到款項，可能會收到多份1099-K表格。

國稅局多數退稅可於21天內處理，但若稅表存在錯誤、信息缺失或涉嫌欺詐，審核時間將延長。陳露易建議，電子申報並選擇直接存款方式最為快速與安全。相較於紙質支票，直接存款可大幅縮短退稅時間。

免費報稅 選擇多樣方便

國稅局指出，70%的納稅人可使用免費稅務軟體，通過「Free File」計畫電子提交聯邦稅表。所有納稅人亦可選擇免費的可填寫式表格進行申報。

陳露易建議納稅人根據個人的稅務知識與自身財務的複雜程度，決定是否尋求專業人士協助。她同時也推薦民眾訪問IRS官網，「官網上面有所有與稅務相關的信息，包括預扣稅估算器等，大部分內容都已翻譯成中文，非常方便納稅人自己尋找答案。」