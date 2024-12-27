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紐約長島納蘇郡對MTA堵車費訴訟 盼州府1月16日前回應

記者高雲兒╱紐約報導
長島納蘇郡罕普斯狄鎮於數月前對MTA堵車費計畫提起訴訟，近期納蘇郡法院法官裁定，要求州政府官員在明年1月16日之前對訴訟作出回應。(記者許君達╱攝影)
長島納蘇郡罕普斯狄鎮於數月前對MTA堵車費計畫提起訴訟，近期納蘇郡法院法官裁定，要求州政府官員在明年1月16日之前對訴訟作出回應。(記者許君達╱攝影)

長島納蘇郡罕普斯狄鎮(Hempstead Town)數月前對紐約大都會運輸署(MTA)的堵車費計畫提起訴訟，近期納蘇郡法院法官裁定，要求州政府官員在2025年1月16日之前對訴訟作出回應；然而，由於堵車費計畫將於明年1月5日便實施，法院將無法在其生效前頒布禁令，但仍可能在計畫啟動後叫停。

罕普斯狄鎮的起訴書稱，MTA在批准降低收費標準時未遵守州行政法律，未履行為期45天的公示程序。鎮長克拉文(Donald X. Clavin Jr.)批評州長霍楚(Kathy Hochul)的堵車費計畫，指這是「強加給通勤者的陰謀」，並將其形容為「倒退的稅收(制度)」，對需前往紐約市的居民造成沉重負擔，「這是一場圈錢遊戲，所有人都知道州長在玩弄手段。」

納蘇郡最高法院法官凱羅(Lisa Cairo)近期命令MTA及霍楚的律師，須在1月16日之前提交辯護論據。根據計畫，MTA將對進入曼哈頓60街以南的乘用車收取9元的通行費，由於堵車費計畫將於1月5日開始執行，法院無法在該日期之前發布禁令。

儘管如此，納蘇郡法院可能在1月16日或之後下令暫停該計畫。哥倫比亞法學院教授傑拉德(Michael Gerrard)指出，這對實行堵車費計畫而言不會造成太大影響，因為法律上停止已經啟動的計畫，通常比阻止其啟動更加困難。

在該裁決發出的同日，曼哈頓與白原市(White Plains)的聯邦法院駁回了由公民團體、卡車司機與教師工會，以及橙郡與洛克蘭郡(Rockland County)提出的暫停堵車費的請求。霍楚的發言人泰珀(Gordon Tepper)曾公開表示，曼哈頓中央商務區近90%的通勤者依賴公共交通出行，該計畫旨在減少交通壅堵，並提供150億元的資金，用於改善為紐約數百萬名工薪階層人士提供交通的服務，使其更便捷、高效。

堵車費 MTA 曼哈頓

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