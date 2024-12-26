加州爆禽流感 紐約華人超市蛋價翻倍 烘焙與餐館喊吃不消

加州爆發禽流感，病毒雖未傳至紐約，然而雞蛋的價格已經漸漸調漲。(記者尤昱程╱攝影)

由於加州禽流感 爆發導致雞蛋 供應鏈受阻，法拉盛的雞蛋價格近日大幅上漲，一盒普通雞蛋的零售價格，也由三元漲至六元。超市業者和烘焙房負責人表示，雖然目前仍能維持正常營運，但成本壓力已經顯現，特別是在聖誕節與年末假期需求旺盛的情況下，供應不足的問題更加突出。

南加州多處農場近日爆發H5N1禽流感，加州州長紐森(Gavin Newsom)因此宣布全州進入緊急狀態。疫情導致加州的雞蛋產量大幅下滑，價格隨之飆升，影響迅速波及全美。由於美國禁止進口雞蛋，供應緊張的局面短期內難以緩解。

法拉盛中美超市的經理吳建錫表示，近期雞蛋價格出現前所未有的漲幅。「原本批發一箱雞蛋只需50多元，現在已飆升至200多元，且供應不足」，吳建錫說，即使價格翻倍，店家仍然無法保證足夠的貨源，「疫情期間價格最高也不過三元一盒，但現在一盒普通雞蛋的零售價已達到六元以上。」

超市內的顧客張女士表示，禽流感似乎已成為每年的常態，自己並不會特意囤積雞蛋，該買就買。「我最擔心的還是雞蛋是否安全，但既然超市能上架銷售，應該就沒有太大的健康問題。」

吳建錫補充，雞蛋的價格飆漲對烘焙房與餐館的影響尤為顯著。「例如一間烘焙房每天需要使用10多箱雞蛋，過去成本約60元一箱，如今高達200元，導致經營壓力驟增。」此外，由於節日將至，消費者對蛋糕和糕點的需求增加，但價格上漲已讓許多家庭選擇購買現成商品，而非自製糕點。

Iris烘焙坊店長戴女士表示，雖然禽流感尚未直接影響紐約，但雞蛋價格的上漲已對店內成本造成壓力。「蛋糕和麵包的製作離不開雞蛋，我們每日所需的雞蛋量相當大，但我們不會將成本轉嫁給顧客。」戴女士說，若未來價格進一步飆升，可能會減少某些高成本蛋糕的生產。

法拉盛另一間老牌烘焙坊阿波羅西點麵包的負責人陳女士表示，雞蛋價格上漲雖然帶來挑戰，但他們仍然堅持不調整售價，「目前聖誕節的訂單以生日蛋糕和鮮奶油蛋糕為主，我們希望在服務品質上不打折扣，維持顧客對產品的信賴。」