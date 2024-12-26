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經費缺口大 MTA五年資本計畫被議會否決

記者許君達／紐約報導
MTA的新資本計畫因資金來源無法保證而遭否決。與此同時，MTA被曝光在曼哈頓堵車費收費計畫中，提議在「壅堵預警日」時可漲價25%，達11.25元。(記者許君達／攝影)
MTA的新資本計畫因資金來源無法保證而遭否決。與此同時，MTA被曝光在曼哈頓堵車費收費計畫中，提議在「壅堵預警日」時可漲價25%，達11.25元。(記者許君達／攝影)

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議會議長希士提(Carl Heastie)，日前聯合致信MTA主席利博(Janno Lieber)，告知原計畫將於明年年初生效的MTA五年資本計畫被否決，原因是資金來源無法確保。

考辛斯和希士提表示，否決資本計畫的原因是這項總價值654億元的計畫中，業界和立法機構普遍認為，至少存在330億元的資金缺口無法保證。

據悉，在由四名行政和立法長官組成的MTA資本計畫審查委員會(MTA Capital Plan Review Board)中，州議會兩會領袖占據兩席，另外兩席為州長和紐約市長。根據法律規定，在資本計畫遭到否決後，MTA須在十日內回應，而在回應後十日內未能改變委員會成員的否決意見，MTA方面則須重新提交方案。

MTA的五年資本計畫於今年9月獲得董事會批准，該計畫屬於整體財政計畫的一部分，與運營成本預算分開，主要用於資本運作，為未來的支出籌措資金。

MTA內部人士透露，董事會批准後，他們幾乎沒有聽到來自議會方面的反對意見。考辛斯和希士提提議在明年3月底州預算談判中，與MTA和行政當局討論資本缺口的問題。州長霍楚(Kathy Hochul)方面則表示，期待立法機構詳細說明哪些項目應該降低優先級、以及能從哪些方面擴大收入來源。

曼哈頓堵車費收入在MTA的新資本計畫中，被作為重要的收入來源。在臨時被叫停、推遲半年和降價等波折後，堵車費預計從明年1月5日開徵，並將每車每次進入收費區的單價從原計畫的15元降至九元。然而根據「紐約郵報」的報導，MTA雖然在州長壓力之下調降了費用，但在提交給州府的官方公報中用腳註的方式說明：在「壅堵預警日」(Gridlock alert days)時，價格可臨時調漲25%，達到11.25元。

2024年至今，紐約市共有20天被確定為「壅堵預警日」。MTA回應稱，由紐約市交通局決定，而漲價25%僅作為一個選項，MTA保留這項權利，但並非必然執行。

MTA 紐約市 堵車費

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