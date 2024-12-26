紐約市今年交通死亡人數降4% 仍較疫情前高

市交通局(DOT)日前發布報告，2024年因交通事故而死亡的人數，自2020年來首次出現下降，相較去年同期降低4%。(記者馬璿／攝影)

市交通局(DOT)發布報告，2024年因交通事故而死亡的人數自2020年來首次出現下降，相較去年同期降低4%，但還是高於疫情 前水平，比2019年多出近15%。

據報告，截至本月22日，2024年交通事故死亡人數為247人，較去年同期的257人略改善；但數據也顯示，疫情後紐約交通的安全性仍未恢復，2019年的交通事故死亡數僅有215起。

市長亞當斯(Eric Adams)去年承諾，作為預防撞車的主要方式，市府將在今年，在1000個交叉路口設置「日光燈」，並移除人行道附近的停車位，以提高能見度。但交通局的資料顯示，實際成效距離目標還遠遠落後。

街道安全倡導者因此批評市長及運輸部門工作不力，認為全市的照明工作還有許多不足。街道安全組織「Open Plans」宣導主任夏波(Jackson Chabot)表示，照明工作是他們極為關心的議題，他也希望市府機構能持續為保障街邊照明提供更多資源。

此外，紐約市 府今年也出台多項政策，試圖從限速、安全駕駛等方面改善街道安全。「山米法案」(Sammy's Law)中規定的全市部分路段限速，已在今年10月開始實施；曼哈頓 堅尼路(Canal St)以南的區域也被納入時速不超過每小時20哩的「區域慢行區」(Regional Slow Zone)。

在安全駕駛方面，市交通局聯合紐約市警宣布，在年終假日期間，運用目視與遠程檢測設備，在主要高速公路、道路及曾發生過高車速行為的次要街道加強執法，打擊超速及酒後駕車等危險駕駛行為。

與此同時，許多市民也呼籲政府加強對電單車的管控，因電單車常常快速穿梭在街道間、電單車本身又缺乏上牌等規範而導致事故頻發。去年9月，曼哈頓華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)就因遭電單車撞倒離世。